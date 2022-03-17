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Cizre Belediyespor, Yeni Kızıltepespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

17.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor, Yeni Kızıltepespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, 19 Mart Cumartesi günü Yeni Kızıltepespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam etti.

Şahin, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, 19 Mart'ta sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Karşılaşmadan galip ayrılmayı hedeflediklerini aktaran Şahin, "Bizim için önemli bir maç, kendi evimizde oynayacağız. Yeni Kızıltepespor iyi bir takım ama önemli olan sahada ne yapacağımızdır. Seyircimizle elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularım terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Takım kaptanı Özkan Hayırlı da ligde normal sezonun son 3 haftasındaki karşılaşmaların ikisini kendi saha ve seyircilerinin önünde oynayacaklarını ifade ederek, 3 maçı da kazanmak istediklerini kaydetti.

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