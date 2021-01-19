YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre polisi telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Cizre polisi telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

19.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak amacı ile broşür dağıttı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak amacı ile broşür dağıttı. Güvenli Yaşam Projesi kapsamında kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayanların kontör, para istediklerini anlatan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların bu gibi aramalara itibar etmemelerini, hemen 155 Polis İmdat Hattını aramalarını istedi. Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para, kontör talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını ifade eden ekipler, Güvenli Yaşam Projesi kapsamında hazırlanan broşürleri vatandaşlara ve iş yerlerine dağıtıp yoldan geçenleri de telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
12:26
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Sefa Eczanesi
Idil
Halk Eczanesi
Silopi
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 3 tutuklama

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 3 tutuklama

Uludere ve Beytüşşebap’ta başı boş hayvanlar için kampanya başlatıldı

Uludere ve Beytüşşebap’ta başı boş hayvanlar için kampanya başlatıldı

Cizre TSO Başkanı Sevinç özel öğretim kurumlarının sorunlarının çözümü için girişimlerde bulundu

Cizre TSO Başkanı Sevinç özel öğretim kurumlarının sorunlarının çözümü için girişimlerde bulundu

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.