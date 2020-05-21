YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 21.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediyor.

Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediyor. Cizre’de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 5 bin 300 aileye gıda yardımı, SYDV bütçesinden 5 bin 609 aileye 300 lira nakit desteği, EİKP kapsamında 11 bin 763 aileye bin lira nakit desteği, 802 vatandaşa sağlık hizmeti desteği, bin 780 vatandaşa seyahat izin belgesi ve 308 vatandaşımıza banka ve PTT hizmeti sunuldu.
Konu ile ilgili bilgi veren Cizre kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Korona virüs tedbirleri kapsamında mesai gözetmeksizin, canı gönülden ve tüm riskleri göze alarak çalışmalarını sürdüren ve vatandaşların taleplerini yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür ediyorum. Bu sürecin gizli kahramanlarından olan grup üyeleri alkışı hak ediyor, Allah onlardan razı olsun” dedi.

Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Şırnak Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
04:49
Öğle
12:12
İkindi
16:02
Akşam
19:24
Yatsı
20:57

Şırnak Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Uludere Eczanesi
Uludere
Bayram Eczanesi
Silopi
Şifa Eczanesi
Idil
Akın Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Nergis Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cizre’de başıboş hayvanlar toplatılıyor

Cizre’de başıboş hayvanlar toplatılıyor

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.