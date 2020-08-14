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Cizre’de Cudi ve Dicle mahallesinde parke döşeme çalışmaları

ŞIRNAK HABERLERİ  | 14.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dicle Mahallesi Nurullah Caddesi ile Cudi Mahallesi Ertene ve Mehmetçik Sokakta kilitli parke döşeme çalışması başlattı.Cizre Belediyesine bağlı Ekipler, yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddeler kent kimliğine yakışır hale getiriyor.

Cizre’de Cudi ve Dicle mahallesinde parke döşeme çalışmaları

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dicle Mahallesi Nurullah Caddesi ile Cudi Mahallesi Ertene ve Mehmetçik Sokakta kilitli parke döşeme çalışması başlattı.
Cizre Belediyesine bağlı Ekipler, yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddeler kent kimliğine yakışır hale getiriyor. Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir tempoyla sokak ve caddelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Cizre’de Cudi ve Dicle mahallesinde parke döşeme çalışmaları

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