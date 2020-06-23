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Cizre’de kilitli parke taşı çalışmaları

ŞIRNAK HABERLERİ  | 23.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Şırak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cudi ve Nur Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi Mahallesi Mezbaha sokak ve Nur Mahallesi Bahar ile Mir Hasan sokakta kilit parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Şırak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cudi ve Nur Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi Mahallesi Mezbaha sokak ve Nur Mahallesi Bahar ile Mir Hasan sokakta kilit parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri Cudi ve Nur Mahallesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ile bordür döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddeler kent kimliğine yakışır hale getiriliyor.
Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir tempoyla sokak ve caddelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

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