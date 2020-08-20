Cizre’de ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası Şırnak’ın Cizre ilçesinde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla Cizre’de korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun da katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı başlatılan ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun başkanlığında Cizre TSO, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Müftülük ekipleri ve mahalle muhtarlarının katımıyla alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeler ve açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Başkan Vekilimiz Sinanoğlu, esnafa hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

