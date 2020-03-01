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Cizrespor’dan Mehmetçiğe pankartlı destek

ŞIRNAK HABERLERİ  | 01.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Gurup’ta Cizrespor, cezası nedeni ile seyircisiz oynadığı maçta Turgutluspor’a 1-0 yenildi. Maçta Cizresporlu futbolcular, "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartı ile sahaya çıktı.
2 Şubat 2020 Tarihinde oynanan Cizrespor-Ağrıspor maçında yaşanan olaylar nedeni ile iki maç seyircisiz oynama cezası verilen Cizrespor, sahasında konuk ettiği Turgutluspor’a 1-0 yenildi. Turgutluspor, maçın 76. dakikasında Ergun Cengiz’in attığı gol ile 1-0 kazandı.
Cizrespor’a verilen iki maçlık seyircisiz oynama cezası nedeni ile türbindeki yerlerini alamayan çok sayıda taraftar, stat çevresindeki ev ve binaların damlarına çıkarak sağanak yağmura aldırış etmeden 90 dakika boyunca takımlarına yönelik tezahürat yapıp sevgi gösterisinde bulunarak destek verdi.

Stat: Cizre Hamit Özalp Stadyumu
Hakemler: Deniz Kükrek xx,Ömer Yüzer xx,Yunus Yıldız xx
Cizrespor: Ramazan Haklı xx, Evren Horozal xx, Gökhan Dinçer xx, Niyazi Çolak xx (Dk.61 Ercan Çapar x), Gökmen Aydoğdu xx, Canberk Özçakır xx, Şemsettin Ender Kılıç xx, Serhat Bütün xx, Gökhan Çırak xx, Taner Gürsoy xx (Dk.85 Semih Usta ), Oğuzhan Nemli xx
Turgutluspor: Fatih Demirlek xx, Hayrullah Çelik xx , Kadir Torbacı xx (Dk.65 Abdulkadir Akyıldız xx), Samet Günhan xx, Onur Garip xx, Mehmet Kuruoğlu xx, Oğuzhan Kanmaz x (Dk.38 Necmi Çoban xx ), Doğan Çamlı xx, Kadir Yazıcı xx, Emre Keskin xx, Ergun Cengiz xxx (Dk.82 Özcan Sertgöz)
Gol: Dk 76 Ergün Cengiz (Turgutlu Spor)
Sarı Kartlar: Gökhan Çırak (Cizrespor) Doğan Çamlı, Abdulkadir Akyıldız (Turgutluspor)

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