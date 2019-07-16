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Cladio Taffarel, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.07.2019 22:26 | Son Güncelleme

Brezilya basını, Claudio Taffarel'in önümüzdeki günlerde Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya döneceğini iddia etti.

Cladio Taffarel, Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın sembol isimlerinden olan Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

Goal Brezilya'nın haberine göre, bir süredir hem Brezilya Milli Takımı'nda hem de Galatasaray'da görev yapan 53 yaşındaki kaleci antrenörü Taffarel, ailesine daha yakın olmak ve ülkesine dönmek istediği için Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

taffarel

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA ÇALIŞMAK İSTİYOR

Brezilyalı efsane ismin ayrılığı önümüzdeki günlerde açıklayacağı konuşulurken bu kararın ardından yalnızca Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak istediği bildirildi.

Futbolculuk döneminde 1998-2001 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve unutulmaz Avrupa zaferlerinde takımın yıldız isimlerinden olan Taffarel, futbolu bıraktıktan sonra da sarı-kırmızılı kulüpte uzun süre görev aldı.

2011'de Fatih Terim'in gelişiyle sarı-kırmızılıların teknik ekibine katılan Taffarel, 2016 yılında takımdan ayrılırken 2018'de Fatih Terim'in geri dönmesiyle yeniden Galatasaray'a katıldı.

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