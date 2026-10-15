Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi Okan Buruk'tan kadro operasyonu

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği müsabakası öncesinde savunma kurgusunu yeniden şekillendiriyor. Şampiyonlar Ligi maçında sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın asli mevkiine çekilerek sol kanatta değerlendirilmesi, sağ bekte ise Roland Sallai'nin görev alması bekleniyor. Stoper tandemini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisine emanet edecek olan deneyimli çalıştırıcı, sol bekte Eren Elmalı'ya, kalede ise Uğurcan Çakır'a şans vermeye devam edecek.

ORTA SAHADA TORREIRA'NIN YERİNE MARIO LEMINA

Kırmızı kart cezaları süren Lucas Torreira ile Ugochukwu, Gençlerbirliği deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Cezalı Torreira'nın yokluğunda orta saha merkezinde Mario Lemina'nın ilk 11'de başlaması öngörülüyor. Gabonlu futbolcuya orta alanda Gabriel Sara eşlik ederken, hücum arkasında ise Batrakov'un forma giymesi bekleniyor. Cezası tamamlanan teknik direktör Okan Buruk ise karşılaşmayla birlikte kulübedeki yerine geri dönecek.

HÜCUM HATTINDA LEROY SANE VE VICTOR OSIMHEN İKİLİSİ

Barcelona karşısında sol kanatta görev yapan Yunus Akgün ve Rafael Leao'yu bu mücadelede kulübeye çekmeyi planlayan Okan Buruk, kanat rotasyonunda Leroy Sane'ye ilk 11'de şans vermeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı ise yine Victor Osimhen olacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray müsabakası, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.