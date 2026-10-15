SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi Okan Buruk'tan kadro operasyonu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona yenilgisinin ardından gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, başkentte sahaya süreceği ilk 11'de biri zorunlu toplam dört değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi Okan Buruk'tan kadro operasyonu
Emre Şen

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği müsabakası öncesinde savunma kurgusunu yeniden şekillendiriyor. Şampiyonlar Ligi maçında sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın asli mevkiine çekilerek sol kanatta değerlendirilmesi, sağ bekte ise Roland Sallai'nin görev alması bekleniyor. Stoper tandemini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisine emanet edecek olan deneyimli çalıştırıcı, sol bekte Eren Elmalı'ya, kalede ise Uğurcan Çakır'a şans vermeye devam edecek.

ORTA SAHADA TORREIRA'NIN YERİNE MARIO LEMINA

Galatasaray da Gençlerbirliği maçı öncesi Okan Buruk tan kadro operasyonu 1

Kırmızı kart cezaları süren Lucas Torreira ile Ugochukwu, Gençlerbirliği deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Cezalı Torreira'nın yokluğunda orta saha merkezinde Mario Lemina'nın ilk 11'de başlaması öngörülüyor. Gabonlu futbolcuya orta alanda Gabriel Sara eşlik ederken, hücum arkasında ise Batrakov'un forma giymesi bekleniyor. Cezası tamamlanan teknik direktör Okan Buruk ise karşılaşmayla birlikte kulübedeki yerine geri dönecek.

HÜCUM HATTINDA LEROY SANE VE VICTOR OSIMHEN İKİLİSİ

Galatasaray da Gençlerbirliği maçı öncesi Okan Buruk tan kadro operasyonu 2

Barcelona karşısında sol kanatta görev yapan Yunus Akgün ve Rafael Leao'yu bu mücadelede kulübeye çekmeyi planlayan Okan Buruk, kanat rotasyonunda Leroy Sane'ye ilk 11'de şans vermeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı ise yine Victor Osimhen olacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray müsabakası, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locası için 4. kez yargıya başvurduAziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın locası için 4. kez yargıya başvurdu
Galatasaray'ı korkutan tablo! Gol yeme sıkıntısı devam ediyorGalatasaray'ı korkutan tablo! Gol yeme sıkıntısı devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım! Sildi ama...

Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım! Sildi ama...

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.