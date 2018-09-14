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Claude Puel: Çağlar Söyüncü fit ve hazır durumda

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

Leicester City Menajeri Claude Puel, yarın oynanacak Bournemouth mücadelesi öncesinde yaptığı açıklamada milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

Claude Puel: Çağlar Söyüncü fit ve hazır durumda

Leicester City Menajeri Claude Puel, yarın Premier Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Puel, UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın oynadığı Rusya ve İsveç maçlarında tam süre alan Çağlar'ın durumundan da söz etti. Çağlar'ın hazır durumda olduğunu belirten Fransız teknik adam, ancak oyuncular arasında rekabet olduğunu vurguladı.

"Çağlar fit ve hazır durumda"

İyi bir kadroya sahip olmanın önemine değinen Puel, "Takım içi rekabet de önemli. Çağlar'ın çalışmalarından ve son oynadığı milli maçlardan memnunum. Çağlar fit ve hazır durumda. Bunu da oynadığı zaman göreceğiz" dedi.

22 yaşındaki defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, yaz transfer döneminde 21 milyon Euro bedelle Alman ekibi Freiburg'dan Leicester City'e transfer olmuştu. Genç yetenek, Premier Lig'de 4 hafta geride kalırken takımıyla henüz forma şansı bulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü leicester city Claude Puel

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