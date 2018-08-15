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Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı

FUTBOL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

İtalyan kadın hakem ve model Claudia Romani, plajda kumdan kale yaparken kameralara yakalandı.

Daha önce Galatasaray formalı pozlarıyla dikkatleri çekmişti.

İşte Claudia Romani'nin fotoğrafları...

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İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
2 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
3 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
4 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
5 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
6 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
7 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
8 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
9 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
10 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
11 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
12 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
13 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
14 / 14

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, Miami'de tatil yapıyor...
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Anahtar Kelimeler:
miami Claudia Romani Galatasaray

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