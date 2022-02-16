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Claudia Romani sevgililer gününe plajda tek başına girdi

16.02.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan model Claudia Romani, Miami'de, her zamanki gibi kendisine küçük gelen bikinisiyle plajda birbirinden seksi pozlar verdi. Sevgililer Günü'ne yalnız giren ünlü model, verdiği pozlarla iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Claudia Romani sevgililer gününe plajda tek başına girdi

İtalyan asıllı Amerikalı model, reality TV yıldızı Claudia Romani , her zamanki ekstra küçük bikinisiyle South Beach'te dinlenirken objektiflere yansıdı.

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Plajda paslı bir borunun üzerine yatarak güneşlenen Romani, kendisini görüntüleyen muhabirlere seksi pozlarını vermeyi ihmal etmedi.

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Sevgililer Günü'ne tek başına giren Claudia Romani, verdiği pozlarla adeta 'Ne kaçırdığınıza dönün bir bakın' dedi.

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CLAUDİA ROMANİ KİMDİR?

Ünlü manken Claudia Romani son dönemlerde podyumları salladığı gibi sosyal medyayıda birbirinden güzel resimleri ile sallamaya devam etmektedir. Sosyal medya hesaplarında paylaşımları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Claudia Romani 1982 yılında İtalya’da dünyaya gelmiştir.

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Ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan güzel bir dönem İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşamıştır.
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2018 dünya kupasına İtalya’nın katılamaması nedeni ile trübünde yer almış ve kupa’da İngiltere ile Arjantin’i desteklemiştir. İnstagram hesabında Galatasaray forması ile verdiği pozlar Türk futbol severler tarafından oldukça beğenilmiştir. Claudia Romani’nin vücut ölçüleri, 89-63-91 cm’dir.

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Claudia Romani
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