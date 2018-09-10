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Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor

FUTBOL HABERLERİ  | 10.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

Daha önce Galatasaray formalı pozlarıyla dikkatleri çeken İtalyan kadın hakem ve model Claudia Romani tatilini İtalya'nın Amalfi kentinde geçiriyor.

Daha önce Galatasaray formalı pozlarıyla dikkatleri çekmişti.

İşte Claudia Romani'nin fotoğrafları

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Anahtar Kelimeler:
Claudia Romani Galatasaray Amalfi

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