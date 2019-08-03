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Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour’dan cesur dönüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

90’lı yıllarda fırtına gibi esen bugünün emekli süper modelleri Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour, Vogue dergisinin İtalyanca edisyonu için çıplak poz verdi.

Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour’dan cesur dönüş

90’lı yıllarda fırtına gibi esen iki ünlü model Claudia Schiffer (48) ve Stephanie Seymour (51), Vogue dergisinin İtalyanca edisyonu için çıplak poz verdi.

Derginin Ağustos 2019 sayısı için fotoğrafçı Collier Schorr’un süpervizörlüğünde yapılan çekimde, 90’lı yılların ikonik modelleri, kendi selfie’lerini çekti.

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Schiffer ve Seymour’un fotoğraf çalışması, “kadın bakışı” ve kadın gücü” olarak lanse edildi. Schiffer, 25 yıl sonra, Seymour ise 32 yıl sonra yeniden Vogue İtalya’ya poz vermiş oldu.

Emekli model Schiffer en son Eylül 2017’de Carla Bruni, Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Helena Christensen ile birlikte Gianni Versace’nin 20’nci ölüm yıldönümü defilesinde boy göstermişti.

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Seymour ise 2017 yılında Love dergisine çıplak poz vermişti. Ünlü model, Kendall Jenner ve Gigi Hadid gibi yeni nesil modelleri kendilerinden tamamen farklı bulduğunu, sosyal medya için yaşadıklarını belirterek eleştirmişti.

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Claudia Schiffer stephanie seymour

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