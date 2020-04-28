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Claudio Marchisio'dan ilginç bir Pogba yorumu

İTALYA HABERLERİ  | 28.04.2020 18:44 | Son Güncelleme

İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'un simge isimlerinden Claudio Marchisio'dan ilginç bir Pogba yorumu geldi. Eski futbolcu, Pogba'ya kişisel olarak Manchester United için Juve'den ayrılmanın bir hata olduğunu ve İtalya futboluna geri dönmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Claudio Marchisio'dan ilginç bir Pogba yorumu

Şimdilerde emekli olan Marchisio, Spor Mediaset'e verdiği demeçlerde Fransız yıldız Paul Pogba hakkında konuşurken, kendisinin yıldız futbolcuya Juve'ye dönmesi için baskı yaptığını ifade etti.

"GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUM"

Fransız futbolcuyla bire bir konuşma gerçekleştirdiğini söyleyen eski futbolcu: "Geçen yıl onunla (Pogba) özel bir etkinlikte karşılaştım. Kendisine Manchester United'a gitme kararının yanlış olduğunu ve burada kalması gerektiğini söyledim. Şimdi Juve'de işler biraz karıştı ama ben hala buraya geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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