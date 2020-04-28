Claudio Marchisio'dan ilginç bir Pogba yorumu

Şimdilerde emekli olan Marchisio, Spor Mediaset'e verdiği demeçlerde Fransız yıldız Paul Pogba hakkında konuşurken, kendisinin yıldız futbolcuya Juve'ye dönmesi için baskı yaptığını ifade etti.
Fransız futbolcuyla bire bir konuşma gerçekleştirdiğini söyleyen eski futbolcu: "Geçen yıl onunla (Pogba) özel bir etkinlikte karşılaştım. Kendisine Manchester United'a gitme kararının yanlış olduğunu ve burada kalması gerektiğini söyledim. Şimdi Juve'de işler biraz karıştı ama ben hala buraya geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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