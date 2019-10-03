SPOR

Claudio Marchisio futbolu bıraktı

İTALYA HABERLERİ  | 03.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

İtalyan milli futbolcu Claudio Marchisio, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

Claudio Marchisio futbolu bıraktı

Sosyal medya hesabında emekliliğini açıklayan 33 yaşındaki Marchisio, "Futbolcu olmak isteyen küçük çocuğa söz vermiştim, sahaya girdiğimde harika hissettiğim sürece oynayacaktım. Artık sözümü yerine getiremiyorum ve bu yüzden futbolu bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Juventus'ta 2005 yılında A takıma yükselen Claudio Marchisio, geçen yıl Zenit'te forma giymiş ve yaz transfer döneminde sözleşmesini feshetmişti.

Marchisio ayrıca 55 kez milli formayı terletip 5 gol atmıştı.


Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Roma, Dzeko ile güldüRoma, Dzeko ile güldü
Juve kendini sıkmadıJuve kendini sıkmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Claudio Marchisio zenit juventus

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

İşte F.Bahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi

İşte F.Bahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi

Fenerbahçe 5 maç seyircisiz oynayacak

Fenerbahçe 5 maç seyircisiz oynayacak

Yusuf Yazıcı hakkında Galatasaray iddiası

Yusuf Yazıcı hakkında Galatasaray iddiası

Mesut Özil bombası! Evini bile satın aldı

Mesut Özil bombası! Evini bile satın aldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Claudio Marchisio futbolu bıraktı

Marchisio'dan sürpriz karar

Lecce 0 - 1 Roma

Roma, Dzeko ile güldü

Juventus 2 - 0 SPAL (Serie A)

Juve kendini sıkmadı

Romalı futbolcu Juan Jesus'a kendi taraftarından ırkçı saldırı

Kendi taraftarından ırkçı saldırı

Juventus'un 150 milyon Euro'luk Jadon Sancho planı

Juve, Jadon Sancho için rekor kıracak

İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha

İtalya'da bir ırkçılık skandalı daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.