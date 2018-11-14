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Claudio Ranieri Fulham'ın başına geçti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.11.2018 15:32 | Son Güncelleme

Son olarak Nantes'i çalıştıran ve daha önce Leicester'ı Premier League'de şampiyonluğa taşıyan Claudio Ranieri, Fulham'ın başına geçti.

Claudio Ranieri Fulham'ın başına geçti

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlüğe Sırp Slavisa Jokanovic'in yerine İtalyan Claudio Ranieri'yi getirdi.

Fulham Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İtalya'da Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter, İspanya'da Valencia, Atletico Madrid, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Monaco ve son olarak Nantes ekibini çalıştıran 67 yaşındaki Ranieri, İngiltere'de Leicester City ile 2016'da şampiyonluk yaşamıştı.

Jokanovic yönetiminde 12 haftada bir galibiyet alabilen Fulham, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Claudio Ranieri fulham

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