Clemend Fandrich, futbol tarihinin en ağır cezasını aldı

Almanya futbol tarihinin en büyük cezası, Bundesliga 2 ekiplerinden Aue'nin formasını giyen Clemend Fandrich'e verildi. Fanatik'in aktardığı habere göre; yardımcı hakeme tükürdüğü iddia edilen Fandrich, 7 ay futboldan men cezası aldı.

HAKEMİN İFADELERİ DESTEKLENİYOR

22 Ekim'de Aue, sahasında Ingolstadt'ı konuk ederken ev sahibi ekibin tecrübeli oyuncularından Clemens Fandrich'in 31 yaşındaki yardımcı hakem Roman Potemkin'e tükürdüğü iddia ediliyor. Oyuncu, iddiaları reddetse de soruşturma süreci hakemin ifadelerini desteklemekte.

HAKAN ÇALHANOĞLU 4 AY ALMIŞTI

Fandrich'in aldığı 7 aylık ceza ise Alman futbol tarihinin en ağır bireysel cezası oldu. Daha önce 2011-12 sezonunda Levan Kobiashvili ve 1963'te Timo Konietzka, hakemlere yönelik şiddet olayları sonucunda 6 ay ceza almışlardı.

Almanya'da futbolculara yönelik bireysel cezalarda en üst sıralarda yer alan bir isim de Hakan Çalhanoğlu. Trabzonspor ile olan davası nedeniyle Hakan Çalhanoğlu, FIFA tarafından verilen kararla 4 ay futboldan men edilmişti.



