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Cleveland Cavaliers evinde farklı kazandı

NBA HABERLERİ  | 20.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

NBA Doğu Konferansı finali üçüncü maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Boston Celtics'i 116-86 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

Cleveland Cavaliers evinde farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Doğu Konferansı finali üçüncü maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Boston Celtics'i 30 sayı farkla 116-86 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Quicken Loans Arena'da Boston Celtics'i konuk eden Cleveland Cavaliers, iyi başladığı mücadelenin ilk periyodunu 32-17 önde geçerken, devreye de 61-41 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 87-63 önde geçen Cavaliers, müsabakayı da 116-86 kazanarak serideki ilk galibiyetini aldı. Doğu Konferansı final serisini 2-1'e getiren Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 12 asistlik performansıyla "double double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Kevin Love 13 sayı, 14 ribaunt ile oynarken, Kyle Korver 14 ve George Hill 13 sayı üretti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise oynadığı 6 dakikada 3 sayı, birer asist ve top çalmalık performans ortaya koydu.

Celtics'te ise Jayson Tatum'un 18, Terry Rozier'in 13, Jaylen Brown ve Greg Monroe'nun 10'ar sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin dördüncü maçı, 22 Mayıs Salı günü Cavaliers'ın sahasında oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
cleveland cavaliers boston celtics NBA

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