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Cleveland Caveliers John Beilein'i başantrenör olarak görevlendirdi

NBA HABERLERİ  | 13.05.2019 22:09 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Cleveland Cavaliers'ın başantrenörlüğüne John Beilein getirildi.

Cleveland Caveliers John Beilein'i başantrenör olarak görevlendirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi kariyerinde yüzde 63,9 galibiyet oranına sahip Beilein ile anlaşmaya varıldı.

66 yaşındaki ABD'li başantrenör, 2007'den bu yana çalıştırdığı Michigan Wolverines'i 2013 ve 2018'de NCAA finaline taşıdı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cavaliers, 2018-2019 normal sezonunu, 19 galibiyet ve 63 mağlubiyetle tamamlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cleveland Caveliers John Beilein

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