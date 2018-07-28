Galibiyet 90+3'te geldi

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarıda sert faullerin damga vurduğu maçta gol yoktu.

İkinci devrede gol arayan Galatasaray, 90+3. dakikada yeni transferi Henry Onyekuru'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. İşte Club Africain - Galatasaray maçının tüm detayları...

CLUB AFRICAIN - GALATASARAY MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 30: Fatih Terim sahaya girip Tunus ekibinin hazırlık maçında yaptığı sert faullere isyan etti.

DAKİKA 36: Sinan Gümüş'e yapılan faul sonrası Galatasaray teknik heyeti büyük tepki gösterdi. İki takım yedek kulübesindeki gerginliği Terim önledi.

DAKİKA 39: Maicon rakibini ittirince saha karıştı. Maç olaylar sebebiyle durdu. Daha sonra futbolcularak sarılarak birbirlerinden özür dilediler.

DAKİKA 90+3: Ceza sahası içerisinde Yunus'un şık hareketler sonrası çektiği şut kaleciden sekti, dönen topu Onyekuru boş kaleye gönderdi ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.

CLUB AFRICAIN - GALATASARAY

STAT: Rades Olimpiyat

SAAT: 22.00

YAYIN: GS TV