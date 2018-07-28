Galibiyet 90+3'te geldi

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarıda sert faullerin damga vurduğu maçta gol yoktu.
İkinci devrede gol arayan Galatasaray, 90+3. dakikada yeni transferi Henry Onyekuru'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. İşte Club Africain - Galatasaray maçının tüm detayları...
CLUB AFRICAIN - GALATASARAY MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 30: Fatih Terim sahaya girip Tunus ekibinin hazırlık maçında yaptığı sert faullere isyan etti.
DAKİKA 36: Sinan Gümüş'e yapılan faul sonrası Galatasaray teknik heyeti büyük tepki gösterdi. İki takım yedek kulübesindeki gerginliği Terim önledi.
DAKİKA 39: Maicon rakibini ittirince saha karıştı. Maç olaylar sebebiyle durdu. Daha sonra futbolcularak sarılarak birbirlerinden özür dilediler.
DAKİKA 90+3: Ceza sahası içerisinde Yunus'un şık hareketler sonrası çektiği şut kaleciden sekti, dönen topu Onyekuru boş kaleye gönderdi ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.
CLUB AFRICAIN - GALATASARAY
STAT: Rades Olimpiyat
SAAT: 22.00
YAYIN: GS TV
CLUB AFRICAIN: Charfi, Belkhither, Ifa, Hammami, Abdi, Mouchili, Ayedi, Khalil, Dhaouedi, Khefifi, Jefti
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Riga
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
3 İSİM YOK
Galatasaray'da Club Africain maçında sakatlığı süren Eren Derdiyok, Mariano ile Tolga Ciğerci yok. Fatih Terim kadroda altyapıdan 10 oyuncuya şans verdi. Rades Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka 22.00'de...
Mücadele GS TV ve Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ
İsviçre'de kamp yapan Galatasaray burada 3 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık maçında İsviçre Challenge Lig ekiplerinden Wil 1900'ü 1-0 yenen Galatasaray, ikinci maçında PSV Eindhoven'a 3-1 yenildi. Galatasaray, Valencia'ya 2-1'lik skorla boyun eğmişti. Son hazırlık maçında ise Sakaryaspor'la karşılaşan Fatih Terim'in öğrencileri maçı 3-0 kazandı.
Galatasaray, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek ve 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.
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