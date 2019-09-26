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Club Brugge'de Diagne krizi! Tepkiler artıyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, dün takımının Francs Borains'i 3-0 yendiği maçın devre arasında oyundan alınması Belçika basınında gündeme oturdu. 27 yaşındaki santrfora yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

Club Brugge'de Diagne krizi! Tepkiler artıyor

Transferin son gününde Galatasaray'dan ayrılarak Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne, Belçika'da da tartışılmaya başladı.

Bu zamana kadar Club Brugge formasıyla yalnızca 48 dakika forma giyebilen Diagne, takımının Francs Borains ile oynadığı Belçika Kupası maçının devre arasında oyundan alınmıştı.

Sergilediği performansla eleştirilerin odağındaki isim hâline gelen 27 yaşındaki santrfora yönelik taraftar tepkileri ise çığ gibi büyüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Club Brugge Teknik Direktörü Phillippe Clement, "Diagne, buraya fiziksel açıdan bazı dezavantajlarla geldi. Bu sorunu kademeli olarak çözüyoruz. Ancak onu oyundan çıkarmamın nedenlerinden biri de takımın ön bölgede daha üretken olmasını sağlamaktı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne club brugge

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