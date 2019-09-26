Club Brugge'de Diagne krizi! Tepkiler artıyor

Transferin son gününde Galatasaray'dan ayrılarak Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne, Belçika'da da tartışılmaya başladı.

Bu zamana kadar Club Brugge formasıyla yalnızca 48 dakika forma giyebilen Diagne, takımının Francs Borains ile oynadığı Belçika Kupası maçının devre arasında oyundan alınmıştı.

Sergilediği performansla eleştirilerin odağındaki isim hâline gelen 27 yaşındaki santrfora yönelik taraftar tepkileri ise çığ gibi büyüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Club Brugge Teknik Direktörü Phillippe Clement, "Diagne, buraya fiziksel açıdan bazı dezavantajlarla geldi. Bu sorunu kademeli olarak çözüyoruz. Ancak onu oyundan çıkarmamın nedenlerinden biri de takımın ön bölgede daha üretken olmasını sağlamaktı" ifadelerini kullandı.

