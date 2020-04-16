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Club Brugge, De Ketelaere'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.04.2020 10:15 | Son Güncelleme

Belçika ekibi Club Brugge, orta saha oyuncusu De Ketelaere ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçikalı oyuncu, "Club Brugge'da ileriye doğru daha büyük adımlar atacağım için mutluyum" ifadesini kullandı.

(AA)


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club brugge Belçika

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