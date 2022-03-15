YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara "sıcak yuva" oluyor

Çobanın azık çantası karda doğan kuzulara "sıcak yuva" oluyor

15.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Çelik: - "Kuzu üşümesin diye böyle elimde, kucağımda ve çantamda taşıyorum"

Karabük'te çobanlık yapan Mustafa Çelik, dağda kar altında doğan kuzuları üşümemeleri için azık çantasında taşıyor.

Kapullu Mahallesi Küpler mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çelik, yaklaşık 200 koyununu her gün bölgedeki kırsal alana otlatmaya götürüyor.

Çelik, kar yağışıyla şartların zorlaştığı bölgede dünyaya gelen kuzuları hayatta tutmak için ayrı bir çaba sarf ediyor.

Bugün de hayvanlarıyla kırsal alana çıkan Çelik, bir koyunun doğum yaptığını fark etti.

Çelik, yeni doğan ve ayakta güçlükle duran kuzuyu eksi 10 dereceyi bulan soğuktan korumak için yanındaki azık çantasını kullandı.

Kuzuyu azık çantasında taşıyan ve yanından bir an olsun ayırmayan Çelik, yavrunun anne sütüyle beslenmesine de yardımcı olacak.

Çelik, 2 gün önce de kar altında dünyaya gelen kuzuyu üşümemesi için çantasında taşımıştı.

- "Koyunun doğum yapmasına yardımcı oldum"

Mustafa Çelik, AA muhabirine, bugün koyunlarını otlatmaya çıkardığında herhangi bir doğum beklemediğini, ancak aniden bir koyunun sancı çektiğini fark ettiğini söyledi.

Koyunun doğum yapmasına yardımcı olduğunu anlatan Çelik, "Kuzu üşümesin diye böyle elimde, kucağımda ve çantamda taşıyorum. Doğumundan 6 saat sonra anne sütü almak zorunda. Annesini bırakamıyorum, almazsa anne sütünü, yaşama şansı olmuyor. Hem sıcak tutmak hem de yanımda taşımak zorunda kalıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildiSiirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildi
Rusya ve Ukrayna vatandaşlarından Türkiye'de konut alımına yoğun ilgi bekleniyorRusya ve Ukrayna vatandaşlarından Türkiye'de konut alımına yoğun ilgi bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:55
Öğle
13:04
İkindi
16:23
Akşam
19:02
Yatsı
20:22
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlar

Göğüslerini kapatan kopça kopunca... Bomba anlar

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kremlin, Elon Musk’ın dövüş davetini yanıtsız bırakmadı

Kremlin, Elon Musk’ın dövüş davetini yanıtsız bırakmadı

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.