Cocu'dan Fenerbahçe yönetimine: Ben istifa etmem, siz kovun!

F.Bahçe'nin, Ç.Rize deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası geleceği merak konusu olan Phillip Cocu konusunda dün beklenen hareketlilik yaşanmadı ama kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleşti. Hollandalı çalıştırıcıya haber yollayan Başkan Ali Koç'un, "Bu iş seninle olmayacak, bırakmanı istiyoruz" mesajını Cocu'ya iletildi. Fakat Cocu, "Ben bırakmam" diyerek işi yokuşa sürdü. Dün kulübe gitmeyen Koç ve kurmayları, "Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarını geçirelim. Milli takım arasında daha net karar vermek için vaktimiz olacak" görüşünde birleşti.

TAKIMIN BAŞINDA İDMANA ÇIKMADI

Cocu'nun görevine 'şimdilik' son verilmedi ancak iki kritik maçın ardından yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı teknik adamla ya anlaşma zemini aranacak ya da iş hukuki boyuta girecek. Öte yandan Phillip Cocu, dün takımın rejenerasyon antrenmanında Can Bartu Tesisleri'ndeydi. Ancak Hollandalı çalıştırıcı takımın başında idmanda yer almadı. Cocu'nun, Samandıra'da hem Başkan Ali Koç hem de Comolli ile bir dizi görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.