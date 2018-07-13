Cocu: Doğru oyuncuları getirebilmek için her gün çalışıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Lozan'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
İşte Cocu'nun maç değerlendirmesi...
"Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu sahaya yansıtmaya çalıştık. Daha yaratıcıydık ancak gol atmakta hala zorluklar yaşıyoruz. Bunu geliştireceğimize inanıyorum. İkinci yarıda çok geniş alanlar bıraktık. Takımın boyunu uzattık ve kalemizde iki gol gördük. 2-0'dan sonra pes etmedik, gol atmayı başardık. Bazı futbolcularımızın fizik gücünü yukarı çekmesi gerekiyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu akşamın en güzel örneği Mehmet Topal'dı. Egolarını kenara bıraktı. O bu takımın kaptanlarından biri. İkinci yarıda kaptanlık bandı kolunda değildi, ama kaptanlık yaptı."
TRANSFER SÖZLERİ
"Gazetelerde çok fazla dedikodu görüyorum. Hangi pozisyonlarda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şu anda bir isim veremem ama bu konuda çalışıyoruz. Doğru kararı verebilmek için zamanımızı iyi kullanmaya çalışıyoruz."
ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIRLIKLARI
"Şampiyonlar Ligi elemesine kadar bir oyuncu alırsak, onu hazırlamak için gerekeni yaparız. Bildiğiniz gibi bizi kısıtlayan durumlar var. Takım için önemli maçlar bizi bekliyor ama bu bir süreçtir. Doğru oyuncuları getirebilmek için her gün çalışıyoruz."
VALBUENA: BİRAZ DAHA YOLUMUZ VAR
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Lozan ile oynanılan hazırlık karşılaşması sonrası geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yaptı ve yeni teknik direktör Cocu hakkında konuştu.
Valbuena, Cocu hakkındaki görüşlerindan bahsederken ''Yeni hocamızın isteklerini yerine getirme gayretindeyiz'' Dedi ve, ''Şu anda hazırlık dönemi içerisindeyiz, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirme gayretindeyiz. Yeni hocamızın isteklerine saygı duyarak yola çıktık. Önümüzde biraz daha zaman bizi bekliyor.'' dedi.
Cocu'nun kendisiyle veya takımla özel konuşma yapıp yapmadığı sorusu üzerine Fransız yıldız, ''Hocamız şu ana kadar bizimle genel konuştu. Geçen sezon neler eksikti bunu gayet net görecektir. Kendi fikirleri var. Sonraki dönemde bizlerle birebir görüşme de yapacak, benimle de yapacaktır benim görüşüm. Kendini oyunculara tamamen adayan bir teknik direktör. Benimle konuştuğunda neler istediğini de aktaracaktır. Herkesin mutlu olacağı bir Fenerbahçe için gayret edeceğiz.'' dedi.
''GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GEREKENİ YAPMADIK''
Valbuena, son olarak geçtiğimiz sezona dair özeleştiri yaptı ve, ''Sezonu 2. tamamaladık. Hedefimiz, 2. sırada bitirmek değildi. Bu kulübün hedefi her zaman şampiyonluktur. Biz, şampiyon olmak için gerekenler yapmadık, çok hata yaptık. Yeni hocamız var, kendi fikirleri var. Taktik anlamında yaptığımız yeni şeyler var. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hedefliyoruz, umuyoruz ki Şampiyonlar Ligi'ne katılırız.'' dedi.
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