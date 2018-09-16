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Cocu'dan maç sonu itiraf!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-0 kazandıkları Konyaspor maçıyla ilgili konuştu. Cocu, "Bizim için farklı bir karşılaşmaydı ve dürüst olmak gerekirse biraz da şanslıydık" dedi.

Cocu'dan maç sonu itiraf!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Atiker Konyaspor karşısında 1-0 kazandıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmeler yaptı.

İşte Phillip Cocu'nun sözleri:

"İyi bir akşamdı bizim için ama hala oyunumuzu geliştirebiliriz. Yeni oyuncularımız vardı. Jailson ve Benzia'nın ne tarz oyuncular olduğunu göstermeleri beni mutlu etti. Biz hala daha gelişebiliriz. Maçlar yaptıkça, antrenmanlar yaptıkça daha iyi noktalara geleceğiz. Oyuncularımızın kalitelerini sahaya yansıtmaları önemliydi. Birlikte oynamayı seçtik bu akşam. İhtiyacımız vardı bu galibiyete. Bizim için farklı bir karşılaşmaydı ve dürüst olmak gerekirse biraz da şanslıydık. Rakibin pozisyonlarını düşününce bunu söyleyebiliriz."

BENZIA'NIN NASIL BİR VİZYONU OLDUĞUNU GÖRDÜK
"Harika bir gol attık. Benzia'nın nasıl bir vizyonu olduğunu gördük. Elif'in orada olduğunu biliyordu ve iyi bir pas verdi. Etrafını nasıl izlediğini gördük. Elif çok iyi bir vuruşla golü attı. Son saniyeye karşı mücadele edeceğimizin sözünü vermiştik maçtan önce. Galibiyet için herkes elinden gelenin en iyisini yaptı."

EN KOLAY YOL BU DEĞİL, KOLAY OLMAYACAK
"Ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu söylemek imkansız. Zeki, kaliteli oyuncularımız var. Hızlı adapte olacaklar. Biz de böyle oyuncular aldık. kafamızda belirlediğimiz bir oyun tarzı var. Bu oyun tarzı için her şeyin yerli yerine oturması gerekiyor. En kolay yol bu değil. Kolay da olmayacak. Bu akşam 1 adım daha geri gelmeyi ve kompakt bir oyun oynamayı seçtik. Özgüven için galibiyete ihtiyacımız vardı. Perşembe ve pazartesi kazanırsak özgüvenimiz daha da artacak. 3 maç kaybedince eleştirilmek normaldir. Her büyük takımda 3 maç kaybedince eleştirilirsiniz.

Gelişmemiz gerekiyor. Gelişebiliriz. Belli bir zaman vermek zor. Belki biraz da skorlara bağlı bunun ne kadar hızlı gerçekleşeceği."

AYEW'İN HER GOLDE PAYI VARDIR
"Ayew her zaman farkını gösterebilir. Taktik disiplini yüksektir. Şener'e çok yardım etti. İşini iyi yaptı. Eğer şu an istatistiklerimize bakarsanız, Ayew'in her golde payı vardır. Bu akşam da asistin pasını yaptı. Sezonun ilk kısmını değerlendirirsek, en iyi seviyesinde değildi. Yavaş yavaş daha iyi seviyeye geliyor antrenman yaptıkça. Hala maksimum değil. Doğru yolda ilerliyor. Oynamak, en iyi forma ulaşmanın en doğru yoludur. Takımın bir parçası oluyor, kendi oyununu oynamıyor. İyi iş çıkarıyor."

ATMOSFERİN NASIL OLDUĞUNU BİLİYORUM
"Derbiyle ilgili çok konuşmak istemiyorum çünkü perşembe günü önemli bir Avrupa maçımız var. Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığımız maçlarda atmosferin nasıl olduğunu biliyorum. Saha içerisinde ateşli bir ortam olduğu söylendi. Nasıl bir maçın bizi beklediğinin farkındayız"

JOSEF VE GIULIANO SONRASI TAKIMIN KALBİ ETKİLENDİ
"Josef ve Giuliano'nun satışından sonra, takımın kalbinin etkilendiğini düşünüyorum. Pas oyunu oynamak istiyorsanız, herkesin ne yapacağını bilmeniz önemli. Doğru dengeyi sağlamanız önemli. Bu akşam ne çok ofansif, ne de çok defansif bir takım yaptık."

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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Fenerbahçe konyaspor

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