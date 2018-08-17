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Cocu, Giuliano'nun daha fazla katkı sağlayacağı formülü buldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.08.2018 10:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik heyeti eleştirilere rağmen performansından memnun olduğu Brezilyalı yıldızın, ileride top tutan bir forvet ile oynaması halinde çok daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor.

Cocu, Giuliano'nun daha fazla katkı sağlayacağı formülü buldu!

Fenerbahçe'de Giuliano'nun performansı tartışma yaratıyor. Benfica maçında da taraftarın tepkisini çeken Brezilyalı futbolcunun en önemli probleminin önünde gerçek anlamda bir forvetin oynamaması olduğu belirtildi.

Giuliano pas alışverişi yapabileceği bir santrfor ile oynadığında ikinci forvet olarak geriden gelip boş alanlar bulabiliyor. Ayrıca yeni Fenerbahçe'nin boyu da çok uzun. Savunma ve hücum hattı arasındaki mesafe uzun olduğu için Brezilyalı futbolcu rakip savunma ve orta saha arasında etkisiz kalıyor.

Boy kısalacak

Teknik heyet öncelikle bu iki sorunu çözmeye çalışıyor. Takımın boyu kısalıp gerçek bir forvet ile oynanması durumunda Giuliano'nun daha etkili olacağı düşünülüyor. Teknik heyet eleştirilerin aksine Giuliano'nun mücadelesinden ve savunmaya katkısından oldukça memnun. Brezilyalı futbolcunun tüm eleştirilere rağmen ilk lig maçında hücum bölgesinde en isabetli pas oranına sahip isim olduğu ifade edildi.

Teknik Direktör Phillip Cocu, Giuliano'dan Yeni Malatyaspor maçında da vazgeçmeyi düşünmüyor.

Teknik heyet bu hafta Mehmet Topal - Souza ikilisini birlikte kullanmayı planlıyor. Zorlu geçecek Malatya deplasmanında orta sahanın sağlam ve güçlü olması önem taşıyor.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu Giuliano

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dünkü bjk yi izleyince FB nin daha iyi olduğunu düşündüm
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