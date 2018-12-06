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Cocu'nun tazminat talebi, Ersun Yanal'ın imza atmasına engel oluyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, taraftarların uzun süredir takımın başına getirilmesi için kampanyalar yaptığı Ersun Yanal'la prensip anlaşması sağladı. Yanal'ın sarı-lacivertlilerin başına geçmesi için tek engel kaldı, o da Phillip Cocu...

Cocu'nun tazminat talebi, Ersun Yanal'ın imza atmasına engel oluyor!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı. Taraftarların uzun bir süredir takımın başına geçmesi için kampanyalar düzenlediği Yanal'ın tekrar Fenerbahçeli olması için tek engel var. O engel Phillip Cocu...

Sarı-lacivertlilerde hala Phillip Cocu'yla yollar ayrılmış değil. Hollandalı teknik adam, ayrılığının ardından ciddi bir tazminat talep ediyor ve geri adım atmıyor. Hatta Cocu'nun geçtiğimiz günlerde kulüple iletişime geçip 'Benim görev tanımım ne' diye sorduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Cocu'yla yollarını ayırmasının devre arasını bulabileceği ve bunun ardından anlaşmaya varılan Ersun Yanal'ın takımın başına geçebileceği öğrenildi.

(Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ersun yanal Phillip Cocu

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Takım
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Birde bu gelsin koçum.Gelsinde bir yerimizle gülelim.:))))))
Hırsız Comelliyi hala görevde tutanlara yazıklar olsun bütün bunları tek sorumlusu yönetim ve Comelli bütün bunları dağdaki çoban sokakdakı tafdar görüyor yönetim görmüyor zararın nersinden dönersek o kardır getirdiği topcular 3.4. sınıf koca FB 3.4 sene geri gitti bu pislikler temizlemek ne kadar sürecek.
gel artık be abi. bıktık vallahi
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