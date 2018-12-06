Cocu'nun tazminat talebi, Ersun Yanal'ın imza atmasına engel oluyor!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı. Taraftarların uzun bir süredir takımın başına geçmesi için kampanyalar düzenlediği Yanal'ın tekrar Fenerbahçeli olması için tek engel var. O engel Phillip Cocu...

Sarı-lacivertlilerde hala Phillip Cocu'yla yollar ayrılmış değil. Hollandalı teknik adam, ayrılığının ardından ciddi bir tazminat talep ediyor ve geri adım atmıyor. Hatta Cocu'nun geçtiğimiz günlerde kulüple iletişime geçip 'Benim görev tanımım ne' diye sorduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Cocu'yla yollarını ayırmasının devre arasını bulabileceği ve bunun ardından anlaşmaya varılan Ersun Yanal'ın takımın başına geçebileceği öğrenildi.

(Habertürk)

