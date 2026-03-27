Çocuğu suç işleyene ceza: Ailelere ağır yaptırım geliyor!

Mevcut Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve şikayete bağlı olan 'aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçunun kapsamının genişletilmesi gündemde.

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın özel haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte bu suçun daha ağır cezalarla yeniden tanımlanması ve şikayete bağlı olmaktan çıkarılması öngörülüyor. Böylece ebeveynlerin çocuk üzerindeki sorumluluğu daha net ve bağlayıcı hale getirilecek.

TEKRARLAYAN SUÇLARDA AİLE ETKİSİ

Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda yapılan değerlendirmelerde, özellikle birden fazla suç işleyen çocuklarda aile faktörünün belirleyici olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, "12 yaşından küçüklerin cezai sorumlulukları olmadığı için, çocuk devamlı ailenin yanında suça karışıyorsa, aile koruma görevini yerine getirmiyor demektir. Ailelerin çocuklarının suç eğilimlerini kontrol altında tutmaları, tekrarı engelleyecektir. Maddi ve cezai sorumluluğun artırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİ BİR STATÜ HALİNE GELDİ"

Yetkililer, çocuk suçluluğundaki değişimin en çarpıcı yönlerinden birinin, cezaevine girmenin bazı çocuklar için bir 'itibar' göstergesine dönüşmesi olduğunu söylüyor. Özellikle 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağının bulunması nedeniyle bazı çocukların bilinçli şekilde suç işlediği ve tutuklanmak istediği ifade ediliyor. Cezaevinin, akranlar arasında bir tür statü ve övünç kaynağı olarak görülmesi ise tabloyu daha da ağırlaştırıyor.

Başarangil, "Çocuklar suç işlemeye çok meyilli. Uyuşturucudan ağır suçlara hızlı bir evrilme var. 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağı olması nedeniyle çocuklar direkt ‘Savcım, bizi niye tutuklamıyorsunuz?’ diye soruyor. Cezaevine girmek akranları arasında bir rütbe alma, bir üst seviyeye geçme ve övünç kaynağı olarak algılanıyor. Hukukçular, ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılmasını ve suçun şikâyete bağlı olmaktan çıkarılmasını öneriyor. Bu adımla, çocukların suça itilmesinde ihmali olan ebeveynlerin daha etkin bir denetime tabi tutulması amaçlanıyor."

UYUŞTURUCUDAN AĞIR SUÇLARA HIZLI GEÇİŞ

Komisyonda paylaşılan verilere göre çocuklar arasında suç eğiliminde ciddi bir artış var. Uzmanlar, özellikle uyuşturucu kullanımından daha ağır suçlara geçişin çok hızlı yaşandığını belirtti. Bu durum, hem ailelerin hem de devletin önleyici mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

AMAÇ: SUÇU BAŞLAMADAN ÖNLEMEK

Yapılması planlanan düzenlemelerle yalnızca cezalandırma değil, önleyici bir sistem kurulması hedefleniyor. Ailelerin daha aktif rol almasıyla çocukların suça yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uzmanlara göre, erken müdahale ve güçlü aile yapısı, çocuk suçluluğuyla mücadelede en etkili yöntemlerin başında geliyor.