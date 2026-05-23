YKS ve LGS öğrencileri bayram tatiline dikkat! Günde 10 saat uyarısı geldi

Dokuz günlük bayram tatilinin başlamasıyla beraber sınava hazırlanan öğrenciler açısından verimli değerlendirilmesi gereken önemli bir süreç olduğunu söyleyen Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, tatilin öğrenciler için aynı zamanda eksiklerini tamamlama fırsatı sunduğunu belirtti.

Aladağ, "9 günlük bayram tatili hem üniversite sınavına hazırlanan hem de LGS'ye hazırlanan öğrenciler için bir fırsat niteliğinde olabilir. Bu nedenle biz öğrencilere tatili fırsata çevirin diyoruz. Çünkü öğrenciler bayramı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber başlayacaktır" dedi.

"TATİL DÖNEMİNDE ORTALAMA 10 SAATLİK BİR ÇALIŞMA TEMPOSUNU YAKALAYABİLİRLER"

Günlük 10 saatin ders çalışmaya ayrılmasını gerektiğine değinen Rehberlik Uzmanı Aladağ, "9 günlük tatilde öğrenciler mutlaka deneme sınavı çözmeliler ve deneme sınavlarında sınav saatlerine uygun bir dönemde çözmeleri güzel olacaktır. Deneme sınavlarından sonra ise çok güzel bir analiz gibi sınav analizi yapmalarını tavsiye ediyoruz. Sınavda eksik olduğu, yapamadığı, boş bıraktığı soruları ve hangi konulara ait olduğunu tespit edip bunlarla ilgili güzelce tekrarlar yapıp soru bankalarından tekrara gitmek durumundalar. Öğrenciler bu tatil döneminde ortalama 10 saatlik bir çalışma temposunu yakalayabilirler. Yani 24 saat olan bir öğrencinin 10 saatini ders çalışmaya ayırması çok güzel olacaktır. Çünkü sınavlardan sonra öğrencilerin tatil yapmak, eğlenmek, gezmek, spor yapmak için çok güzel zamanları olacaktır. Bu dönemde öğrenciler herhangi bir dersi ya da herhangi bir konuyu terk etmemeliler. Ben bu dersi yapamıyorum, şu konuyu anlamıyorum diye bu konuları terk etmek son derece yanlış bir tutum olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin tüm derslere aynı şekilde yoğunluk vermeleri güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

"SINAV SONRASINI SINAV SONRASINDA YAŞAYIN"

Sınav öncesi olumsuz sonuçların öğrencinin motivasyonunu yakından etkilediğine değinen Aladağ, "Öğrenciler biz bayram tatilinde gezmek, arkadaşlarımızla vakit geçirmek ve aile büyüklerine gezmek istiyoruz diyeceklerdir. Biz bunlara da hayır demiyoruz. Ama bir gün bayramın ilk günü belki öğrenciler bu bayram ziyaretlerini büyüklerini ziyaret edecekler. Ama bunun dışındaki kalan günlerde kesinlikle ortalama 10 saatin altına düşmemeliler. Tabii anne ve babalar da burada önemli bir sorumluluk üstleniyor. Onlar da öğrencilerine bu dönemlerde destek olmalılar. Onların çalışma alanlarını, fırsatlarını daha güzel değerlendirmeleri için onlara destek vermeleri gerekiyor. Hem veliler hem de öğrenciler lütfen sınav sonrası için kötü, olumsuz senaryolar yazmayın. Sınav sonrasını sınav sonrasında yaşayın. Bu günlerde sınav olmazsa ben ne yaparım, istediğim üniversiteyi kazanamazsam ben ne yaparım, istediğim LGS'deki okulu kazanamazsam ne yaparım gibi olumsuz düşünceler öğrencilerin bu dönemdeki sınav motivasyonunu düşürecektir. Kesinlikle öğrenciler bu dönemde disiplinli bir çalışma içerisinde fırsatları değerlendirecekler ve güzel bir şekilde sınava hazırlanacaklar" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYA ÖĞRENCİLERİN ZAMANINI ÇALIYOR"

Sosyal medyanın zararlarını anlatan Aladağ, "Tabii en büyük tuzaklardan bir tanesi de her zaman olduğu gibi öğrenciler için dijital medya. Bu sosyal medya alanlarına baktığımız zaman kesinlikle öğrencilerin zamanını çaldığını görüyoruz. Sosyal medya insanları uyuşturur. Ekran insanları uyuşturur. Bu nedenle öğrencilerin kesinlikle ekranlardan, kanallardan uzak durması gerekiyor. Bu öğrenciler sınavdan sonra güzel bir fırsat bulacaklar, tatil için iyi bir imkan yakalayacaklardır" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır