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Çocuğun otomobile çarpma anı kameraya yansıdı

İHA İHA
20.03.2024 12:17
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Karaman’da park halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşlarındaki bir çocuk, seyir halindeki otomobile yandan çarparak yaralandı.

Kameraya yansıyan kazada hafif yaralanan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 5 gün önce Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdan inerek park halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşlarındaki bir çocuk, caddede seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 70 AF 888 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin önüne düşen çocuk, sürücünün dikkati ve ani freniyle aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın şokunu yaşayan çocuk hemen ayağa kalkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk, çağrılan ambulansla tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan çocuk daha sonra taburcu edildi. Yaşanan ilginç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardında kısa süreliğine trafiğe kapanan yolun tek şeridi yeniden ulaşıma açıldı.

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