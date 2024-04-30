Çocuğuna cinsel istismarla suçlanıyordu! Ender Saraç duruşmada sitem etti... Çocuğa kayyım talebi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin dava açıldı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ender Saraç avukatlarıyla birlikte geldi. Anne Benan Saraç da duruşmaya geldi.

Mağdur çocuk M.S. ise duruşma esnasında pedagog eşliğinde ayrı bir odada bekletildi. İfadesi alınan anne Benan Saraç, cinsel istismar olayına bizzat şahit olmadığını söyleyerek, "Çocuğum okula gitmeden iki hafta önce bana anlatmıştı. Böyle bir şey olabileceğine inanmadım, oğlumu sorguladım, konduramadım. Dolayısıyla hemen şikayetçi olmadım. Çünkü çocuğumun babasına sinirli olduğunu biliyordum. Ender Saraç, çocukların önünde benimle çok kavga ediyordu. Okulda rehber öğretmenler de neden şikayetçi olmadığımı sordular. Oğlumun babasına karşı sinirli olduğunu düşündüğüm için şikayetçi olmadığımı onlara da söyledim. Boşanma davası açmayı düşündüğüm dönemde oğlum bana bununla geldi. Kamuoyunda yanlış ithamlarda bulundular. Oğlumu bunun içine ben atmışım gibi. Anne olarak benim için en zor zamandı. Oğlumu yönlendirmedim" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Oğlunun daha sonra gerçeği anlattığını belirten Saraç, "Oğlumu ara ara sorguladığımda gerçeği bana ağlayarak anlattı. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Babasına karşı hayal kırıklığı içindeydi. Çocukların önünde benimle sürekli kavga ediyordu ve şiddet uyguluyordu. Ama hiçbir zaman darp raporu almaya gitmedim çünkü olayın basına yansımasını istemiyordum. Benim bunları para için yaptırdığım şeklinde algı yapıldı. Bu kesinlikle doğru değil. Cinsel istismar olmadığı için ben şikayetçi değilim. Olduğuna inansaydım şikayetçi olurdum" dedi. Benan Saraç'ın ifadesinden sonra rehber öğretmenler de tanık olarak dinlendi.

"EVDE ÇIPLAK GEZDİĞİM İDDİALARINA..."

Söz verilen sanık Ender Saraç, "Şiddet uyguladığım konusu kesinlikle yalan. Sadece bir kere oğlumun üstü kıyafetliyken, çok kötü koktuğu için kolundan tutup banyonun önüne kadar götürdüm, bir defasında da vegan olmuştu ve aç kaldığı için kıyamıyordum, çatala yemek koyup ağzına götürdüm şiddet dedikleri bundan ibarettir. Evde çıplak gezdiğim iddialarına da gülüp geçiyorum. Evin her yerinde kamera var. Maddi manevi zarara uğradım. Suçu işlemediğim barizdir. Hayatımı geri istiyorum. Bir an önce beraat etmek istiyorum ve normal hayatıma dönmek istiyorum" dedi.

Aile Bakanlığı avukatı, annenin şikayetçi olmaması nedeniyle mağdur çocuğa temsil kayyımı atanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 15 yaşından küçük olan çocuğa temsil kayyımı atanmasının istenmesi için sulh hukuk mahkemesine müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.





