Çocuğunuz Yabancı Dil Öğrenmeye Ne Kadar Yatkın?

Her çocuk yeni bir dili farklı bir kanaldan, kendi doğal yeteneğiyle yakalıyor. Kimi duyduğu sesleri bir müzisyen gibi hafızasına kazıyor, kimi de yabancı bir akranıyla hemen bağ kuruyor. Çocuğunuzun yabancı dil öğrenme konusundaki güçlü yönlerini ve dile karşı doğal yatkınlığını keşfetmek için testi çözün!
Ceren Özer /
31.05.2026 08:25
+
Yorum Yap
+
Keşfedelim!
1/8
Başlayalım! Çocuğunuz yeni duyduğu yabancı bir kelimenin sesini nasıl taklit eder?
İlk seferde neredeyse kusursuz bir şekilde söyler.
Kelimeyi doğru söyler ama kendi ana dilinin tonlamasını kullanır.
Birkaç denemeden sonra ancak yuvarlayarak söyleyebilir.
Kelimeyi tamamen unutur veya bambaşka bir ses çıkarır.
2/8
Çocuğunuzun müzikle ve ritimle arası nasıl?
Ritim kaçırır, şarkı sözlerini pek aklında tutamaz.
Bildiği çocuk şarkılarını mırıldanır ama tempo takibi zayıftır.
Şarkıları sever, tempo tutar ve melodileri kolayca yakalar.
Duyduğu her melodiyi, şarkıyı anında ezberler.
3/8
Evdeki eşyalara kendi uydurduğu isimleri verir mi?
4/8
Aşağıdaki eşleştirmelerden çocuğunuzun öğrenme tarzına en yakın olanı seçin:
Şarkılar, tekerlemeler, sesli masallar.
Renkli kitaplar, kartlar, çizgi filmler.
Dans, drama, el işi.
5/8
Parkta salıncak sırası beklerken ne kadar sabırlıdır?
Sıradaki çocuklarla hemen muhabbet kurar, böylece beklerken bile hiç sıkılmaz.
Etraftaki oyuncakları inceler, ancak sırasını kaçırmamak için gözünü de ayırmaz.
Yerinde duramaz, sürekli zıplar, yani fiziksel olarak enerjisini atmak ister.
Sırada beklemekten nefret eder, haliyle hemen mızmızlanıp başka oyuncağa kaçar.
6/8
Çocuğunuzun Türkçe kelime haznesi ne seviyede?
Yaşıtlarına göre çok zengin ve uzun cümleler kurar.
Yaşına uygun, net ve standart cümleler kullanır.
Kısa cümleler kurar, kendini zor ifade eder.
Genellikle sadece soru sorarak iletişim kurmayı sever.
7/8
Kulaktan duyduğu sesleri, şiveleri veya hayvan seslerini iyi taklit eder mi?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.