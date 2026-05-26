Çocuğunuzun Stresle Başa Çıkma Silahı Ne?

Çocuklar stres altında olduklarında gelip bize dertlerini anlatmazlar. Onları doğrudan sorgulamak yerine sadece dışarıdan bir gözle izlemek iç dünyaları hakkında çok daha net bilgiler verir. Sizin çocuğunuz stesle nasıl başa çıkıyor? Not: Testimiz bilgilendirme amaçlıdır. Bir pedagog ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Erkan Budak (Onedio)

Çocuğunuzun stresle nasıl başa çıktığını inceleyelim.

1/8

Sınav veya ödev haftalarında onu uzaktan izlediğinizde beden dili genelde nasıldır?

Omuzları çöküyor ve göz temasından kaçıyor genelde.
Bazen elleri yumruk halinde oluyor ve adımlarını da sert atıyor.
Tırnaklarını yiyor.
Hep boşluğa bakıyor. Ne düşündüğünü bir bilsem...
2/8

Stresli bir döneminde kendi halinde vakit geçirirken uzaktan baktığınızda genelde ne yapar?

Yaşına göre daha çocuksu hareketleri oluyor.
Eşyalarına biraz sert davrandığını gördüm.
Eşyalarını hep düzenliyor ve simetrik yerleştiriyor.
Kendi dünyasına çekilip bir şeyle ilgilenmiyor genelde.
3/8

Yapmaması gereken bir şeyi istediğinde siz ona "Hayır" derken yüz ifadesi ne oluyor?

Dudakları bükülür, gözleri dolar ve anında çok savunmasız bir ifadeye bürünür.
Yüzü kızarıyor ve gözlerini bana dikerek meydan okuyor gibi.
Göz devirip yine kendi bildiğini okuyor.
Valla beni duymamış gibi davranıp arkasını dönüyor.
4/8

Evde belirgin bir gerginlik varsa gece uykuya dalmadan hemen önce yatağında nasıl görünür?

Cenin pozisyonunda iyice küçülerek ve kıvrılarak yatar.
Uykusunda bile dişlerini sıkar veya yorganı sürekli tekmeler.
Yatağındaki yastığın veya yorganın şeklini tam içine sinecek şekilde defalarca düzeltir.
Telefon elinden düşene kadar uyanık kalır, sadece yorgunluktan sızıp uyuyabilir.
5/8

Mutsuz olduğunda gelip ebeveynleriyle bunu paylaşıyor mu?

EVET
HAYIR
6/8

Ailecek yemek yediğiniz masada onun davranışlarını izlediğinizde genelde dikkatinizi ne çekiyor?

İştahı tamamen kesilir ve yemeği tabağın içinde sadece oradan oraya sürükler.
Çatal bıçağı tabağa çok sert vurur ve masadaki en ufak bir sese hemen parlar.
Yemeğini eleştirir.
Yemeğini hızlıca ve büyük bir aceleyle yiyip kalkar.
7/8

Kalabalık ve gürültülü bir ortama girdiğinde (örneğin akraba ziyareti) uzaktan nasıl görünür?

Sürekli bir bahaneyle yanıma gelir ve dizimin dibinden hiç ayrılmaz.
Ses tonunu bilerek yükseltir ve ortamdaki diğer çocuklara üstünlük kurmaya çalışır.
Sadece bildiği köşede oturur ve kimsenin kendi kişisel alanına girmesine izin vermez.
Hiç kimseyle göz teması kurmadan bir kenarda sadece kendi dünyasına çekilir.
8/8

Basit bir şeyi başaramadığında veya elinden düşürdüğünde dışarıdan nasıl bir tepki verir?

Omuzları anında çöker ve sessizce ağlamaklı bir ifadeyle o eşyayı kenara bırakır.
Eşyayı fırlatıp atar. Bazen de çevresindekilere sinirlenerek bağırıp çağırır.
Aynı mantıksız yöntemi büyük bir inatla defalarca dener.
Hiçbir şey olmamış gibi eşyayı yerde bırakıp başka bir odaya gider.
