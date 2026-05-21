Çocuğunuzun Enerjisini Atacağı En Doğru Sosyal Kulübü Söylüyoruz!
Evde yeri yerinden oynatan, düz duvara tırmanan ve haliyle sizi peşinde perperişan eden bir çocuğunuz varsa bu içeriğe bir bakın deriz!
Özge Çil /
21.05.2026 15:55
Çünkü çocuğunuzu doğru sosyal kulüplere ve aktivitelere yönlendirerek dışarıda yorulmasını sağlayabilirsiniz. Doğal olarak eve geldiğinde sessiz, sakin ve hep hayalinizdeki uslu çocuğa dönüşmesi için ona hangi kulüp uygunmuş, gelin birlikte keşfedelim!
1/10
Çocuğunuzun evdeki çılgınlıklarından hangisi sizi daha fazla yorar?
Kağıttan top yapıp tüm vazolarımı kırması.
Eline boya kalemlerini alıp duvar, kapı, pencere demeden her yeri boyaması.
Tüm oyuncaklarını etrafa dağıtıp asla toplamaması.
Giyip çıkardığı kıyafetleri ve eşyalarını hiç düşünmeden oraya buraya saçması.
2/10
Çocuğunuz evde sıkıldığı zamanlarda bunlardan hangisini yapmayı tercih eder?
Saklambaç
Boyama
Lego
Gösteri
3/10
Kalabalık bir çocuk parkına gittiğinizde tercih edeceği oyuncak bunlardan hangisi olur?
Kuleler ve tırmanma ağları
Salıncak ve tahterevalli
Kum havuzu
Atlı karınca
4/10
Peki parktaki çocuklarla ilişkisi nasıldır?
Hiç düşünmeden oyun gruplarının içine dalar ve kendini kabul ettirir.
Hemen kum havuzuna girer ve kendi dünyasına dalar.
Etrafını gözler ve gider sevdiği oyuncakların başında sıra bekler.
Evcilik gibi oyun oynayan bir grup varsa gider başrolü kapar.
5/10
Oyundaki roller ve kurallar karşısında nasıl bir tutum sergiler?
Rekabete bayılır ve hep kendisi kazansın ister, kaybedince de tahammül edemez.
Katı kurallardan hiç hoşlanmaz, kendi kurallarını icat etmek ister.
Her şeyin mantığını sorgular, anlamaya çalışır, hatta mantık hatalarını tespit etmeye bayılır.
İlgisini çeken bir oyun olduğu sürece tüm kurallara en iyi uyan odur.
6/10
Peki onu en çok sinir eden şey bunlardan hangisi olabilir?
Evde sessiz sakin oturmak zorunda kalması.
Hamur oynarken istediği şeyi becerememesi.
Yapboz falan yaparken bir türlü sonunu getirememesi.
Bulunduğu ortamda tüm dikkati üzerine çekememesi
7/10
Çocuğunuza bir hediye alacak olduğunuzda bunlardan hangisini tercih edersiniz?
Paten veya Kaykay
Bebek Evi
Maket Seti
Sihirbazlık Seti
8/10
Çocuğunuz yeni bir beceri kazanmaya çalıştığında nasıl bir öğrenme stratejisi uygular?
Hiçbir strateji falan uygulamaz, direkt düşe kalka öğrenme yoluna gider.
Görsel hafızası harika olduğundan sosyal medyadan video falan bakar.
İyice inceler, araştırır, çevresindeki çocukları gözler ve adım adım dener.
Arkadaşlarıyla konuşur, onların yaptıklarını yapar ve taklit yoluyla öğrenir.
9/10
Odaklanma ve dikkat seviyesi ne zaman zirve yapar?
Odaklanma mı, o da ne? Bizim çocukta öyle şeyler yok, o hep hiperaktif!
Söz konusu renkli ve farklı şeyler olduğunda hemen pür dikkat kesilir.
Eğer ortada bir mantık problemi varsa ve onu çözecek bilgiye sahipse hemen odaklanır.
Birilerine başından geçen şeyleri anlatacağı zaman elindeki tüm işleri bırakır.
10/10
Şimdi de onun için en ideal hafta sonu etkiliğini seçer misiniz?
