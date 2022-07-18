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  4. Çocuk Gelişimi taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Çocuk Gelişimi taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk Gelişimi taban puanları, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Çocuk Gelişimi taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Çocuk Gelişimi taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Çocuk Gelişimi taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Çocuk Gelişimi taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Çocuk Gelişimi bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 145191 302.13018
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 352567 301.21129
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 12 157414 297.99849
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 166462 295.09296
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 65 + 2 168196 294.5452
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 433135 288.30854
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 189748 288.22283
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 197584 286.08276
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 208554 283.18923
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 4 208824 283.11849
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 211823 282.36583
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 479522 281.96014
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 481504 281.70051
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 486842 281.0213
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 489794 280.6415
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 225754 278.93339
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Ankara) (4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 229371 278.06297
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 511500 277.91459
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 231022 277.67669
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 234904 276.74003
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 12 236906 276.27652
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 529570 275.76154
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 529835 275.72869
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 12 239774 275.61735
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 242138 275.07107
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 242494 274.99072
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 242541 274.97984
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 12 243460 274.76952
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 545990 273.86621
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 548075 273.62934
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 549118 273.51396
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 249701 273.40982
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 551785 273.20841
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 252532 272.7939
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 557795 272.52532
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 255854 272.1059
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 563916 271.84287
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 565258 271.69179
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 568703 271.30836
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 576873 270.41942
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 577972 270.28891
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 579293 270.15391
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 271626 268.87496
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 272198 268.75974
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 273700 268.45531
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 274705 268.25503
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 275585 268.07909
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 599233 268.01899
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 601777 267.74016
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 278661 267.46229
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 11 279685 267.26504
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 609412 266.95977
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 614149 266.47387
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 617550 266.12684
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 288054 265.63665
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 624296 265.4379
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 630729 264.78485
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 641204 263.72817
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 645529 263.29531
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 300594 263.26332
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 300882 263.20932
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 646718 263.1782
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 659381 261.96202
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 8 307927 261.93125
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 662173 261.70099
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 668862 261.06824
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 313518 260.94132
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 671183 260.85071
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 672923 260.68597
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 673635 260.61629
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 318054 260.12922
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 680947 259.91715
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 683047 259.71811
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 684008 259.63072
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 684184 259.61166
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 324296 259.04507
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 692402 258.84151
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 692689 258.81649
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 326437 258.68487
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 695023 258.59778
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 696806 258.43638
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 698489 258.28416
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 698732 258.2612
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 330110 258.06424
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 712711 257.00294
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 337190 256.88434
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 715033 256.79277
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 716103 256.69787
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 716559 256.65827
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 340480 256.34988
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 728653 255.59213
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 734583 255.07867
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 737568 254.81708
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 754542 253.33248
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 756594 253.15718
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 364335 252.56339
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 365652 252.36172
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 366087 252.29831
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 767283 252.24983
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 768807 252.11756
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 772492 251.8078
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 777708 251.37005
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 779175 251.2467
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 781818 251.0208
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 782222 250.98287
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 800720 249.41364
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 801471 249.3486
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 802737 249.23504
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 802871 249.22327
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 804303 249.10252
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 809096 248.69305
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 813730 248.31112
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 820595 247.74859
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 838416 246.24561
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 842516 245.9096
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 845014 245.701
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 845558 245.65596
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 846022 245.6164
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 847928 245.45283
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 853383 244.99097
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 862750 244.18498
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 864545 244.03245
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 865459 243.95681
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 866162 243.89716
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 866722 243.84687
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 866917 243.8326
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 867952 243.74346
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 870446 243.5318
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 870735 243.50667
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 427197 243.45201
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 873629 243.26777
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 873772 243.25427
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 875154 243.13411
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 885171 242.27754
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 890270 241.83533
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 891984 241.687
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 892968 241.60387
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 897357 241.22404
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 906635 240.43933
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 918844 239.38897
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 920214 239.26682
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 921910 239.11765
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 922665 239.05395
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 923987 238.94328
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 926980 238.67913
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 930791 238.34618
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 935235 237.96031
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 959093 235.93717
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 959181 235.93018
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 493798 234.99774
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 974226 234.64344
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 974674 234.60728
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 975024 234.57661
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 977909 234.33861
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 978207 234.31587
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 980365 234.13414
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 980659 234.11014
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 985128 233.73752
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 990409 233.30845
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 991782 233.19502
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 992052 233.17219
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 993928 233.02218
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 998539 232.63952
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 999002 232.59986
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1001920 232.36204
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1002103 232.34796
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1004186 232.18155
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1021368 230.78318
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1022912 230.66039
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1024310 230.54572
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1028313 230.23181
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1029412 230.14474
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1029662 230.1263
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1034186 229.77247
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1037520 229.50432
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1039876 229.31553
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 28 535992 229.22607
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1053632 228.2376
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1054476 228.17281
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1056786 227.98792
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1057710 227.91711
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1059442 227.78522
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1066144 227.26899
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1066367 227.25193
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1068169 227.11621
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1069199 227.03637
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1077331 226.41256
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1077478 226.40133
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1080948 226.13653
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1083882 225.91378
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1088209 225.59974
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1093610 225.19438
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1096271 224.99015
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1111204 223.87209
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1111727 223.83388
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1113541 223.70188
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1115499 223.55373
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1118490 223.33392
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1129055 222.54568
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1129482 222.51433
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1129806 222.49198
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1130245 222.45612
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1132505 222.29067
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1138027 221.88328
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1139150 221.80529
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1140488 221.70627
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1141395 221.64087
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1150999 220.92497
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1160075 220.24738
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1176153 219.04366
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1177363 218.95405
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1178998 218.83054
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1188498 218.1181
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1194363 217.6788
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1204654 216.90353
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1206818 216.74183
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1208002 216.64997
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1210936 216.42732
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1211206 216.40672
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1224071 215.45887
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1236121 214.578
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1237550 214.47609
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1243698 214.03733
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1260989 212.80354
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1261739 212.74529
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1285208 211.09524
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1296441 210.32528
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1300485 210.04747
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1300663 210.03679
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1306415 209.64453
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1307032 209.60413
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1307380 209.5814
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1308826 209.48426
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1314711 209.08424
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1321937 208.59705
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1327702 208.21187
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1349044 206.79373
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1351022 206.66884
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1365960 205.69382
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1366733 205.64349
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1374383 205.14342
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1375888 205.04308
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1377993 204.91051
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1382713 204.59725
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1388074 204.25168
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1398625 203.56529
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1406256 203.05927
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1413583 202.57874
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1421352 202.07711
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1428390 201.61668
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1430590 201.4731
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1430646 201.4695
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1430646 201.4695
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1433096 201.31063
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1475474 198.54558
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1476908 198.45
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1479243 198.29526
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1486578 197.79502
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1493409 197.33619
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1504915 196.53581
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1508936 196.244
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1520296 195.4172
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1526254 194.96353
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1527430 194.87025
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1529356 194.72989
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1529845 194.69247
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1551373 192.95225
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1553862 192.74157
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1593490 188.45251
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603466 186.71985
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1605065 186.34508
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1617300 180.69472
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 2 - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 15 - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 23 - -
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 3 - -
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 17 - -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 - -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2021 1500 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 68 - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 66 - -
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çocuk Gelişimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 42 - -
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 - -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 46 - -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 43 - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 68 - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 41 - -
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Çocuk Gelişimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 21 - -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2021 1600 - -
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626562 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 64 - -
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1607559 -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1522736 -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1542201 -
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1586165 -
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1616380 -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1607415 -
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1573841 -
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1611916 -
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626599 -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1597345 -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1485700 -
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624303 -
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1615519 -
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626894 -
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617706 -
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1566031 -
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1152847 -
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1579286 -
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620237 -
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624573 -
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1569994 -
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1585625 -
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1612097 -
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1622645 -
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1500948 -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1608352 -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603679 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1609641 -
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1397864 -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1395179 -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1519242 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1475806 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1573507 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1122686 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1531595 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1527109 -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621909 -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1597156 -
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1399907 -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624813 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1623305 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1619284 -
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1561843 -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1595246 -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1565962 -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1588552 -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1595333 -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1575980 -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1611580 -
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1619952 -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1605396 -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 68 - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1591638 -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626364 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1618888 -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1546138 -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1587796 -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1625321 -
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625183 -
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624221 -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1615704 -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1606059 -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1579748 -
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Bk.48) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1619076 -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1462665 -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1622978 -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1614972 -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1613210 -
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1623781 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1609280 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (Bk.50) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603501 -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617603 -
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