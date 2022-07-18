Çocuk Gelişimi taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Çocuk Gelişimi taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Çocuk Gelişimi taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Çocuk Gelişimi bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|145191
|302.13018
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|352567
|301.21129
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|157414
|297.99849
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|166462
|295.09296
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|65 + 2
|168196
|294.5452
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|433135
|288.30854
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|189748
|288.22283
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|197584
|286.08276
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|208554
|283.18923
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|4
|208824
|283.11849
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|211823
|282.36583
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|479522
|281.96014
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|481504
|281.70051
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|486842
|281.0213
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|489794
|280.6415
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|225754
|278.93339
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Ankara) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|229371
|278.06297
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|511500
|277.91459
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|231022
|277.67669
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|234904
|276.74003
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|236906
|276.27652
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|529570
|275.76154
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|529835
|275.72869
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|239774
|275.61735
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|242138
|275.07107
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|242494
|274.99072
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|242541
|274.97984
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|243460
|274.76952
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|545990
|273.86621
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|548075
|273.62934
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|549118
|273.51396
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|249701
|273.40982
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|551785
|273.20841
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|252532
|272.7939
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|557795
|272.52532
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|255854
|272.1059
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|563916
|271.84287
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|565258
|271.69179
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|568703
|271.30836
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|576873
|270.41942
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|577972
|270.28891
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|579293
|270.15391
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|271626
|268.87496
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|272198
|268.75974
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|273700
|268.45531
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|274705
|268.25503
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|275585
|268.07909
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|599233
|268.01899
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|601777
|267.74016
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|278661
|267.46229
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|11
|279685
|267.26504
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|609412
|266.95977
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|614149
|266.47387
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|617550
|266.12684
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|288054
|265.63665
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|624296
|265.4379
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|630729
|264.78485
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|641204
|263.72817
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|645529
|263.29531
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|300594
|263.26332
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|300882
|263.20932
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|646718
|263.1782
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|659381
|261.96202
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|307927
|261.93125
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|662173
|261.70099
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|668862
|261.06824
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|313518
|260.94132
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|671183
|260.85071
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|672923
|260.68597
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|673635
|260.61629
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|318054
|260.12922
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|680947
|259.91715
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|683047
|259.71811
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|684008
|259.63072
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|684184
|259.61166
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|324296
|259.04507
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|692402
|258.84151
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|692689
|258.81649
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|326437
|258.68487
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|695023
|258.59778
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|696806
|258.43638
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|698489
|258.28416
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|698732
|258.2612
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|330110
|258.06424
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|712711
|257.00294
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|337190
|256.88434
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|715033
|256.79277
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|716103
|256.69787
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|716559
|256.65827
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|340480
|256.34988
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|728653
|255.59213
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|734583
|255.07867
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|737568
|254.81708
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|754542
|253.33248
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|756594
|253.15718
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|364335
|252.56339
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|365652
|252.36172
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|366087
|252.29831
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|767283
|252.24983
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|768807
|252.11756
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|772492
|251.8078
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|777708
|251.37005
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|779175
|251.2467
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|781818
|251.0208
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|782222
|250.98287
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|800720
|249.41364
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|801471
|249.3486
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|802737
|249.23504
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|802871
|249.22327
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|804303
|249.10252
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|809096
|248.69305
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|813730
|248.31112
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|820595
|247.74859
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|838416
|246.24561
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|842516
|245.9096
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|845014
|245.701
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|845558
|245.65596
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|846022
|245.6164
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|847928
|245.45283
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|853383
|244.99097
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|862750
|244.18498
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|864545
|244.03245
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|865459
|243.95681
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|866162
|243.89716
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|866722
|243.84687
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|866917
|243.8326
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|867952
|243.74346
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|870446
|243.5318
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|870735
|243.50667
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|427197
|243.45201
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|873629
|243.26777
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|873772
|243.25427
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|875154
|243.13411
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|885171
|242.27754
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|890270
|241.83533
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|891984
|241.687
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|892968
|241.60387
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|897357
|241.22404
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|906635
|240.43933
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|918844
|239.38897
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|920214
|239.26682
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|921910
|239.11765
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|922665
|239.05395
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|923987
|238.94328
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|926980
|238.67913
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|930791
|238.34618
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|935235
|237.96031
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|959093
|235.93717
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|959181
|235.93018
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|493798
|234.99774
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|974226
|234.64344
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|974674
|234.60728
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|975024
|234.57661
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|977909
|234.33861
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|978207
|234.31587
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|980365
|234.13414
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|980659
|234.11014
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|985128
|233.73752
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|990409
|233.30845
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|991782
|233.19502
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|992052
|233.17219
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|993928
|233.02218
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|998539
|232.63952
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|999002
|232.59986
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1001920
|232.36204
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1002103
|232.34796
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1004186
|232.18155
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1021368
|230.78318
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1022912
|230.66039
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1024310
|230.54572
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1028313
|230.23181
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1029412
|230.14474
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1029662
|230.1263
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1034186
|229.77247
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1037520
|229.50432
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1039876
|229.31553
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|28
|535992
|229.22607
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1053632
|228.2376
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1054476
|228.17281
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1056786
|227.98792
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1057710
|227.91711
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1059442
|227.78522
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1066144
|227.26899
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1066367
|227.25193
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1068169
|227.11621
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1069199
|227.03637
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1077331
|226.41256
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1077478
|226.40133
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1080948
|226.13653
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1083882
|225.91378
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1088209
|225.59974
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1093610
|225.19438
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1096271
|224.99015
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1111204
|223.87209
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1111727
|223.83388
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1113541
|223.70188
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1115499
|223.55373
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1118490
|223.33392
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1129055
|222.54568
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1129482
|222.51433
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1129806
|222.49198
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1130245
|222.45612
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1132505
|222.29067
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1138027
|221.88328
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1139150
|221.80529
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1140488
|221.70627
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1141395
|221.64087
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1150999
|220.92497
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1160075
|220.24738
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1176153
|219.04366
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1177363
|218.95405
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1178998
|218.83054
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1188498
|218.1181
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1194363
|217.6788
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1204654
|216.90353
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1206818
|216.74183
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1208002
|216.64997
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1210936
|216.42732
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1211206
|216.40672
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1224071
|215.45887
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1236121
|214.578
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1237550
|214.47609
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1243698
|214.03733
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1260989
|212.80354
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1261739
|212.74529
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1285208
|211.09524
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1296441
|210.32528
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1300485
|210.04747
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1300663
|210.03679
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1306415
|209.64453
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1307032
|209.60413
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1307380
|209.5814
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1308826
|209.48426
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1314711
|209.08424
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1321937
|208.59705
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1327702
|208.21187
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1349044
|206.79373
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1351022
|206.66884
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1365960
|205.69382
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1366733
|205.64349
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1374383
|205.14342
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1375888
|205.04308
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1377993
|204.91051
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1382713
|204.59725
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1388074
|204.25168
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1398625
|203.56529
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1406256
|203.05927
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1413583
|202.57874
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1421352
|202.07711
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1428390
|201.61668
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1430590
|201.4731
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1430646
|201.4695
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1430646
|201.4695
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1433096
|201.31063
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1475474
|198.54558
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1476908
|198.45
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1479243
|198.29526
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1486578
|197.79502
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1493409
|197.33619
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1504915
|196.53581
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1508936
|196.244
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1520296
|195.4172
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1526254
|194.96353
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1527430
|194.87025
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1529356
|194.72989
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1529845
|194.69247
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1551373
|192.95225
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1553862
|192.74157
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1593490
|188.45251
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603466
|186.71985
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1605065
|186.34508
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617300
|180.69472
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|2
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|23
|-
|-
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|3
|-
|-
|KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|17
|-
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|-
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|1500
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|-
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|68
|-
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|66
|-
|-
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|42
|-
|-
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|25
|-
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|46
|-
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|43
|-
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|68
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|41
|-
|-
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|-
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|21
|-
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|1600
|-
|-
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626562
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|64
|-
|-
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1607559
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1522736
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1542201
|-
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1586165
|-
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1616380
|-
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1607415
|-
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1573841
|-
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1611916
|-
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626599
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1597345
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1485700
|-
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624303
|-
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615519
|-
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626894
|-
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617706
|-
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1566031
|-
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1152847
|-
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1579286
|-
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620237
|-
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624573
|-
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1569994
|-
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1585625
|-
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1612097
|-
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622645
|-
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1500948
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1608352
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603679
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1609641
|-
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1397864
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1395179
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1519242
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1475806
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1573507
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1122686
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1531595
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1527109
|-
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621909
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1597156
|-
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1399907
|-
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624813
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623305
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619284
|-
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1561843
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1595246
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1565962
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1588552
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1595333
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1575980
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1611580
|-
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619952
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1605396
|-
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|68
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1591638
|-
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626364
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618888
|-
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1546138
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1587796
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625321
|-
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625183
|-
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624221
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615704
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606059
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1579748
|-
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Bk.48) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619076
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1462665
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622978
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614972
|-
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1613210
|-
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623781
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1609280
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (Bk.50) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1603501
|-
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617603
|-
|
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