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"Çocuk Google"ı ArfBot programı TEKNOFEST'te yerini aldı

02.09.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Proje sorumlusu Arda Aslan: - "Çocuk Google'ı olarak ürettiğimiz ArfBot dünyada sınırlı sayıda belli örnekleri olan ama Türkiye'de ilk olan bir uygulama. Türkçeleşmiş şekilde ilk kez bizim tarafımızdan deneniyor"

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Çağ Atölyesi tarafından geliştirilen ve "Çocuk Google"ı olarak nitelendirilen "ArfBot.com" arama motoru, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Dijital Çağ Atölyesi ekibince hazırlanan ve çocukların internette dolaşırken sakıncalı sitelere girmesini engelleyen ArfBot arama motoru, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı standında sergileniyor.

Proje sorumlusu Arda Aslan, AA muhabirine, atölye olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklara yönelik projeler yaptıklarını dile getiren Aslan, "Ekip olarak hem çocuklara eğitimler düzenliyoruz hem de yazılımlarımızı üretiyoruz. Bugün burada ürettiğimiz iki yazılımla bulunuyoruz. Birisi Aktrüs, diğeri de ArfBot. Aktrüs, çocukların kendi sanal gerçeklik içeriklerini oluşturduğu bir platform. Burada binlerce çocuğa hitap ediyoruz." diye konuştu.

Çocuklara özel "Google" ürettiklerini anlatan Aslan, "ArfBot isimli tamamen çocuklara özgü dizayn edilmiş çocuk Google'ı var. Bu arama motorunun kendi içerisinde blog, yarışma sayfası var. Sadece çocuklara özgü belirlenen içerikleri mevcut. ArfBot'un ismi, yapay zekayı Türkiye'de ilk kez kullanan bilim insanı Cahit Arf'in adından geliyor. Cahit Arf'in adını kullanmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye'de sistemin yeni olduğuna işaret eden Aslan, "Çocuk Google'ı olarak ürettiğimiz ArfBot dünyada sınırlı sayıda belli örnekleri olan ama Türkiye'de ilk olan bir uygulama. Türkçeleşmiş şekilde ilk kez bizim tarafımızdan deneniyor. Kullanıcılar ücretsiz şekilde programdan yararlanabiliyor." ifadesini kullandı.

Festival için Giresun'dan gelen Serkan Uzunoğlu ise çocukların programı ilgiyle takip ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu yazılım çocukların güvenli şekilde araştırmalarını yapabilmesi için çok sağlıklı. Biz çocuklarımıza telefonu, bilgisayarı verdiğimizde 'Acaba yanlış bir yere girer mi?' diye düşünürken bu şekilde kaygılarımız ortadan kalkıyor."

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