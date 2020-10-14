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Çocuk Yaşam Merkezi EBA destek noktasına dönüştürüldü

TOKAT HABERLERİ  | 14.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kadın Çocuk Yaşam Merkezi bilgisayar veya internet erişiminde sorun yaşayan öğrenciler için EBA destek noktasına dönüştürüldü.Erbaa Belediyesi Yunus Emre Kadın Çocuk Yaşam Merkezinde bulunan bilgisayar sınıfları pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilerin kullanımı için tahsis edildi.

Çocuk Yaşam Merkezi EBA destek noktasına dönüştürüldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kadın Çocuk Yaşam Merkezi bilgisayar veya internet erişiminde sorun yaşayan öğrenciler için EBA destek noktasına dönüştürüldü.
Erbaa Belediyesi Yunus Emre Kadın Çocuk Yaşam Merkezinde bulunan bilgisayar sınıfları pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilerin kullanımı için tahsis edildi. Uzaktan eğitime katılmak isteyen öğrenciler merkezdeki bilgisayarları kullanarak eğitim alabiliyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için Yunus Emre Kadın, Çocuk Yaşam Merkezi bilgisayar sınıflarını EBA destek noktasına dönüştürdüklerini kaydetti. Başkan Karagöl, öğrencilere katkı vermeye her zaman devam edeceklerini belirterek, “Uzaktan eğitim almak isteyen öğrenci kardeşlerimiz buradan istifade edebiliyor. Görevlilerimizin de yardımıyla eğitim alabiliyorlar. İnternet veya bilgisayara erişimde sorun yaşayan öğrencilerimiz buraya geliyor ve derslerine katılabiliyorlar” dedi.

Çocuk Yaşam Merkezi EBA destek noktasına dönüştürüldü

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