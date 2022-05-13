Çocukla cinsel ilişkiye girip kaydetmişti! Zara Phythian ve eşi Viktor Marke suçlu bulundu

Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke cinsel istismar iddialarıyla gündemdeydi. 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen çift, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmamıştı. Olayı inceleyen yetkililer, 13 yaşındaki genç kızı 14 kere istismar eden çifti gözaltına aldı.

Şu anda bir yetişkin olan taciz kurbanı genç kız polislere, "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuştu.

Phythian’ın eşi Viktor Marke, 2002 ve 2003 yılları arasında henüz reşit olmayan başka çocukları istismar ettiği için de suçlanıyor. Zara Phythian ve eşi Viktor Marke suçlu bulundu. Çift, birden fazla istismar suçundan yargılanıyor.

Zara Phythian ve Victor Marke'nin küçük çocukla cinsel ilişkiye girmekle de kalmayıp yaşananları kameraya aldığı iddiası bulunuyor.



