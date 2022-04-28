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Doctor Strange'in yıldızı Zara Phythian ve kocası 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Bununla da kalmadı...

28.04.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benedict Cumberbatch'in yıldızı olduğu Doctor Strange filminde rol alan Zara Phythian ve kocası hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Zara Phythian ve kocası 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi ve bu anları kameraya aldı.

Doctor Strange'in yıldızı Zara Phythian ve kocası 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Bununla da kalmadı...

Doctor Strange'in yıldızı Zara Phythian ve kocası hakkındaki iddialar herkesi şoke etti. Zara Phythian ve kocası Victor Marke'ın 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla defalarca kez birlikte olduğu iddia ediliyor.

Zara Phythian ve Victor Marke'nin bu kişiyle cinsel ilişkiye girmekle de kalmayıp yaşananları kameraya aldığı iddiası bulunuyor.

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İkili pornografik sahneleri yeniden canlandırmak amacıyla tacizi filme almışlar. 2005 ve 2008 yılları arasında 20 kez gerçekleştiği iddia edilen olayda çift seks mentörü gibi davranmış.

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Zara Phythian ve kendi gibi oyuncu eşi buna benzer 14 suçlamayla daha karşı karşıya ve çift iddiaları reddediyor.

Ekran Alıntısı

KORKUNÇ DETAYLAR

Mahkemede yer alan detaylarda, Phythian'ın kıza 'cesaret' oyunu oynamak isteyip istemediğini sorduğunu ve ona alkollü içki verdiği anlatıldı. Phythian daha sonra kocasına oral seks yaparken kızı da kendiyle birlikte hareket etmesi yönünde yönlendirdi.

Mağdur kız çocuğu "Yanlış olduğunu biliyordum ama bu durumdan nasıl çıkacağımı ya da bir şey söyleyeceğimi bilmiyordum" dedi.

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