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Çocuklar bu parkurları çok sevdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Cebeci sahilinde çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.Hareketli yaşam ve fiziksel aktivitenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Cebeci sahilinde çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
Hareketli yaşam ve fiziksel aktivitenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik mavi bayraklı Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde yapıldı. Sadece çocukların katıldığı etkinlikte ateş ölçümü yapıldıktan sonra kayıt altına alındı.
Etkinlikte çocuklar için atletizm parkurları kurulurken erken yaşta sporu sevmeleri için katkı sağlanıyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının düzenlediği Cebeci sahilindeki etkinlikte birçok aktiviteye yer verilirken kurulan parkurlarda çocuklar engellerin üstünden ve altından geçtikten sonra kazılan çukurun içinden geçip oluşturulan dairelerin içinden geçti. Bu zorlu aşamanın ardından yine engellerin altından sürünerek bitiş kısmına geldiler. Çocuklar, en son kısım da ise meyvelerden oluşan puzzleları tek tek masaya dizerek parkuru tamamladı.
Mavi bayraklı Kandıra Cebeci sahilinde kurulan parkurda kıyasıya yarışan çocuklar, eğlenmenin yanında hız, sürat, dayanıklılık ve koordinasyon gibi temel motorik özelliklerini geliştiriyor. Kurulan parkurlarda çok eğlendiklerini söyleyen çocuklar, hareket ederek sağlıklı bir yaşam süreceklerini belirtti.
Bazı çocuklar ise “Anne ve babamıza örnek olacağız onlarında egzersiz yapmalarını sağlayacağız” dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinlik, Derince 60 Evler Sahili’nde de yapıldı. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında vatandaşların katıldığı açık havada spor egzersizlerine de devam ediliyor.

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