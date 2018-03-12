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Çocuklar Duymasın 32. bölüm fragmanı! Meltem Tutku için özel dedektif tutuyor!

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 12.03.2018 02:19 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde, Havuç'un kız arkadaşı ile tanışan Meltem, Alev'in, Tutku'ya çok benzediğini düşünerek gerçeklerin peşinde düşüyor. Özel dedektif tutan Meltem, Alev'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Çocuklar Duymasın 32. bölüm fragmanı! Meltem Tutku için özel dedektif tutuyor!

Çocuklar Duymasın'ın 18 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan 32. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Havuç sevgilisi Alev'i (Tutku) annesi Meltem ile tanıştırınca ortalık karışıyor. Alev'in Tutku'ya çok benzediğini düşünen Meltem, şüphelenerek araştırmaya başlıyor ve sonunda özel dedektif tutuyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sonunda beklenen gün gelmiştir. Havuç, Meltem ile Alev'i (Tutku) tanıştırır. Karşısından Alev'i gören Meltem şaşkına döner. Meltem, Alev'in Tutku olduğundan hem emindir hem de değil. Psikoloğu ile konuşan Meltem yaşadığı durumu onada anlatır.

Alev'in, Tutku'ya çok benzediğini düşünen Meltem gerçeklerin peşinde düşer ve dedektif tutmaya karar verir. Peki Meltem, Alev'in Tutku olduğunu öğrenebilecek mi? Çocuklar Duymasın yeni bölümleri ile her pazar saat 20.00'de Kanal D'de!

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