Çocuklar Duymasın 32. bölüm fragmanı! Meltem Tutku için özel dedektif tutuyor!

Çocuklar Duymasın'ın 18 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan 32. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Havuç sevgilisi Alev'i (Tutku) annesi Meltem ile tanıştırınca ortalık karışıyor. Alev'in Tutku'ya çok benzediğini düşünen Meltem, şüphelenerek araştırmaya başlıyor ve sonunda özel dedektif tutuyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sonunda beklenen gün gelmiştir. Havuç, Meltem ile Alev'i (Tutku) tanıştırır. Karşısından Alev'i gören Meltem şaşkına döner. Meltem, Alev'in Tutku olduğundan hem emindir hem de değil. Psikoloğu ile konuşan Meltem yaşadığı durumu onada anlatır.

Alev'in, Tutku'ya çok benzediğini düşünen Meltem gerçeklerin peşinde düşer ve dedektif tutmaya karar verir. Peki Meltem, Alev'in Tutku olduğunu öğrenebilecek mi? Çocuklar Duymasın yeni bölümleri ile her pazar saat 20.00'de Kanal D'de!