Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un Koronavirüsü nedeniyle öldü iddiası olay oldu

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da uzun yıllar Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol'un sıklıkla öldüğü haberlerine bu kez Korona virüs dahil oldu.

Sosyal medyada bazı kişiler tarafından zaman zaman ortaya atılan 'Çaycı Hüsyin öldü' haberlerine bir yenisi eklendi. Dünya gündeminde Coronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken Özmol'un da Korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Sosyal medya hesabı Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşen Alpaslan Özmol'un Korona virüsü nedeniyle öldüğü haberleri birçok sosyal medya kullanıcı tarafından tiye alındı.



