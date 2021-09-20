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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına patladı

20.09.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne olduktan sonra yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Tatari son olarak kendisine "Bakımsızsın" diyenlere yanıt verdi.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına patladı

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı.

Taze anne Ayşecan Tatari, kızının her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Tatari son olarak kendisine gelen yorumlara yanıt verdi.

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Ayşecan Tatari bakımsızlık üzerine yazılan yorumlara toplu yanıt verdi ve şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Sizi biraz bakımlı mi görsek, cildiniz ne kadar bakımsız vs bir sürü soru var. Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara. Ben bu halimden memnunum. Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim. Yarın canım ister biraz daha bakarım belki kendime. 11 ay önce doğum yaptım, uzun bir süre gibi geliyor ama değil aslında. Ne hormonların ne bedenin kendine gelmesi için. Ben aynaya baktığımda gördüğümden de memnunum ama yine de birilerine böyle yorumlar yapmadan iki kere düşünün."

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Anahtar Kelimeler:
Edip Tepeli Ayşecan Tatari
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