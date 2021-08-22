Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'i görenler tanımıyor

Çocuklar Duymasın dizisinin Emine’si oyuncu Melek Şahin, pandemi sürecinde kendi diktiği maskelerin Instagram hesabı üzerinden satışını gerçekleştirmiş ve dikkat çekmişti. Şahin, kendi hesabı üzerinden yaptığı satıştan elde ettiği gelir ile sokak hayvanlarına mama ve tedavi desteği sağlayarak herkesin takdirini kazanmıştı.

Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin sosyal medyada hayatından kesitler de paylaşıyor. Şahin tatil pozlarıyla herkesin beğenisini toplarken değişimiyle de dikkat çekiyor. Dizideki halinden çok farklı olan oyuncuya yorum yağıyor.

MELEK ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunudur. Melek Şahin ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almış ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırmıştır. Birol Güven bu ikiliyi aynı şekilde Çocuklar Duymasın dizisinde kullanarak iki dizi arasında bir paralellik yaratmıştır.

