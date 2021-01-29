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Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç sosyal medyayı salladı

29.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç sosyal medyayı salladı

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Gönül' karakterine hayat veren oyuncu Zeyno Günenç yıllar öncesinden çekilmiş bir karesini paylaştı.

2002 yılında yayın hayatına başlayan "Çocuklar Duymasın" dizisi, ekranların en uzun soluklu işlerinden biri olmuştu. Dizide rol alan oyuncular ise yıllar içindeki değişimleriyle hala dikkat çekiyor.

O isimlerden biri de dizide 'Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Zeyno Günenç, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Çocuklar Duymasın adlı dizinin bitmesiyle birlikte ortadan kaybolan Zeyno Günenç, son paylaşımıyla yeniden magazin gündemine geldi. 1988 yılında çekilmiş olan bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, "1988 yılı kardeşim Elif'le Halikarnas girişi. Şu an olan bütün trendleri biz zaten uygulamıştık pardon yani" ifadelerini kullandı.

Zeyno Günenç'in iddialı sözleri dikkat çekerken, değişimi de sosyal medyayı salladı.

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