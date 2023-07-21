Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın kimin kızı çıktı! Meğer kamera arkasında...

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan’ın başrolünü paylaştığı yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle hafızalarımıza kazınan Öykü Güven büyüdü ve kocaman oldu.

Şimdilerde 20 yaşında olan Öykü Güven sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzelliğiyle adından söz ettiren Güven'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Dizide Tuna karakterinin ilk evliliğinden olan kızı olarak izleyici karşısına çıkan Öykü Güven'in babası da çok ünlü bir isim çıktı.

Güven'in, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Müzisyenlik yapan bir ağabeyi olan Güven, Çocuklar Duymasın dışında başka bir dizide rol almadı.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan çocuk oyuncu, son haliyle zaman zaman gündem oluyor.

Öykü Güven'in son haline sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Ne kadar da güzellemişsin', 'Gördüğüm en tatlı kız' gibi yorumlar yapıldı.





