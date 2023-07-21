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  4. Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın kimin kızı çıktı! Meğer kamera arkasında...

Çocuklar Duymasın'ın Merve'si bakın kimin kızı çıktı! Meğer kamera arkasında...

21.07.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle büyük beğeni toplayan Öykü Güven sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Şimdilerde kocaman bir genç kız olan Öykü Güven güzelliğiyle dikkat çekiyor. Değişimiyle çok konuşulan Güven'in babası da çok ünlü bir isim çıktı.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan’ın başrolünü paylaştığı yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle hafızalarımıza kazınan Öykü Güven büyüdü ve kocaman oldu.

Şimdilerde 20 yaşında olan Öykü Güven sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzelliğiyle adından söz ettiren Güven'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Çocuklar Duymasın merve 1

Dizide Tuna karakterinin ilk evliliğinden olan kızı olarak izleyici karşısına çıkan Öykü Güven'in babası da çok ünlü bir isim çıktı.

Öykü Güven 1

Güven'in, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

birol güven ve kızı

Müzisyenlik yapan bir ağabeyi olan Güven, Çocuklar Duymasın dışında başka bir dizide rol almadı.

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Bir süredir gözlerden uzak yaşayan çocuk oyuncu, son haliyle zaman zaman gündem oluyor.

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Öykü Güven'in son haline sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Ne kadar da güzellemişsin', 'Gördüğüm en tatlı kız' gibi yorumlar yapıldı.

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