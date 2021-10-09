Çocuklar Duymasın'ının Orçun'u Alp Eren Khamis değişimiyle şaşkına çevirdi!

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Geçtiğimiz aylarda, Çocuklar Duymasın dizisinde Orçun'un annesini canlandıran Zeyno Günenç, ''Benim bitaneciğim, uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başlıyor. Gurur duyuyorum onunla'' notuyla, Alp Eren Khamis ile verdiği bir pozunu paylaşmıştı.

ALP EREN KHAMİS KİMDİR?

Alp Eren Khamis, 14 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Khamis, henüz çocuk yaşlarda ekran macerasına başladı.

Çocuklar Duymasın dizisinde Gönül ve Selami'nin oğlu Orçun'u canlandırarak tanınan Alp Eren Khamis'in annesi, 2018 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.



