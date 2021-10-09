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Çocuklar Duymasın'ının Orçun'u Alp Eren Khamis değişimiyle şaşkına çevirdi!

09.10.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Orçun' karakteriyle akıllara kazınan çocuk yıldız Alp Eren Khamis, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.

Çocuklar Duymasın'ının Orçun'u Alp Eren Khamis değişimiyle şaşkına çevirdi!

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle şoke etti!

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle şoke etti!

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle şoke etti!

Geçtiğimiz aylarda, Çocuklar Duymasın dizisinde Orçun'un annesini canlandıran Zeyno Günenç, ''Benim bitaneciğim, uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başlıyor. Gurur duyuyorum onunla'' notuyla, Alp Eren Khamis ile verdiği bir pozunu paylaşmıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle şoke etti!

ALP EREN KHAMİS KİMDİR?

Alp Eren Khamis, 14 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Khamis, henüz çocuk yaşlarda ekran macerasına başladı.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle şoke etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde Gönül ve Selami'nin oğlu Orçun'u canlandırarak tanınan Alp Eren Khamis'in annesi, 2018 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.


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