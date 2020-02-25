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Çocuklar enstrümanları tanıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.02.2020 17:50 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, enstrümanları tanıtmak üzere Gazi İlkokulundan 22 öğrenciyi ağırladı.Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini misafir ederek çocukların müzik aletlerini tanımalarına fırsat sağlamaya devam ediyor.

Çocuklar enstrümanları tanıyor

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, enstrümanları tanıtmak üzere Gazi İlkokulundan 22 öğrenciyi ağırladı.
Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini misafir ederek çocukların müzik aletlerini tanımalarına fırsat sağlamaya devam ediyor. Son olarak Gazi İlkokulu öğrencisi 5 yaşındaki 22 çocuk merkezi ziyaret etti.
Ziyarette merkezi gezen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası yetkililerinden enstrümanlar hakkında bilgiler aldılar. Müzik aletlerini tanıyan çocuklar, merak ettiği sorulara da cevap alma fırsatı yakaladı.

Çocuklar enstrümanları tanıyor

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